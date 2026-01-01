Филадельфия (х)

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Детали вокруг истории вратаря Федотова и армии: почему летом он уезжает из России и как тренировался в военной академии
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#Иван Федотов
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В НХЛ игрок проехал мимо шайбы в серии буллитов – засчитали за попытку, и его клуб проиграл
#НХЛ
Маскот хоккейной «Филадельфии» – какой-то псих. Бросается тортами, нападает на людей и пугающе выглядит
#Филадельфия (х)