Филадельфия (х)

Лента
Материалы
Новости
Хоккей
Защитник «Филадельфии» Йэндл – рекордсмен НХЛ. Он провел в лиге 965 матчей подряд
#Кит Йэндл
Хоккей
У Проворова из «Филадельфии» 400 матчей в НХЛ без пропусков. Он стал первым игроком из России с таким показателем
#Иван Проворов
Хоккей
«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым
#НХЛ
Хоккей
«Рейнджерс» стал восьмым клубом НХЛ за 25 лет, который забил 9+ голов за два периода матча
#Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей
Капризов – первая звезда недели НХЛ. «Миннесота» забила оба победных гола в овертаймах с его участием
#Кирилл Капризов
Хоккей
«Филадельфия» и «Питтсбург» забили 9 голов на двоих в первом матче нового сезона НХЛ
#НХЛ
Хоккей
НХЛ выбрала матчи на открытом воздухе – их будет два, состоятся в феврале
#НХЛ
Хоккей
Плей-офф НХЛ возобновится 29 августа
#НХЛ