Почему русские футболисты не служат в армии? Если молодой футболист уедет в иностранный клуб? Как это устроено в других странах?

Кто должен служить в России?

На военную службу сроком на 12 месяцев призываются граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, согласно Федеральному закону от 28.03.1998 N 53-ФЗ. Не призываются лица, освобожденные от исполнения воинской обязанности или проходящие альтернативную гражданскую службу. А также те, кому предоставлена отсрочка.

Подробнее про отсрочку. Для ее получения есть ряд условий. Например, человек обучается в школе, ПТУ, техникуме, колледже или ВУЗе на очной форме или у него уже есть минимум двое детей, или он поступил на службу в органы внутренних дел – полный перечень прописан в законе.

Какой отсрочкой пользуются футболисты?

• Они могут поступить в ВУЗ и пользуются теми же правами, что обычные студенты. При этом чаще всего футболисты числятся в учебном заведении формально и не ходят на занятия. Также вопрос решает наличие военной кафедры в ВУЗе – по окончании такого университета любой выпускник получает военный билет и воинское звание, ему уже не нужно служить в армии.

• Есть вариант пройти службу, зачислившись в спортроту – так военная подготовка совмещается с тренировками. Спортроты были упразднены в 2008 году, но через четыре года Виталий Мутко поднял вопрос об их необходимости. Список таких призывников формируется Министерством спорта. Туда попадают только именитые спортсмены – кто имеет высокие показатели, состоит в сборной России, имеет высокий разряд.