Почему русские футболисты не служат в армии? Если молодой футболист уедет в иностранный клуб? Как это устроено в других странах?
Кто должен служить в России?
На военную службу сроком на 12 месяцев призываются граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, согласно Федеральному закону от 28.03.1998 N 53-ФЗ. Не призываются лица, освобожденные от исполнения воинской обязанности или проходящие альтернативную гражданскую службу. А также те, кому предоставлена отсрочка.
Подробнее про отсрочку. Для ее получения есть ряд условий. Например, человек обучается в школе, ПТУ, техникуме, колледже или ВУЗе на очной форме или у него уже есть минимум двое детей, или он поступил на службу в органы внутренних дел – полный перечень прописан в законе.
Какой отсрочкой пользуются футболисты?
• Они могут поступить в ВУЗ и пользуются теми же правами, что обычные студенты. При этом чаще всего футболисты числятся в учебном заведении формально и не ходят на занятия. Также вопрос решает наличие военной кафедры в ВУЗе – по окончании такого университета любой выпускник получает военный билет и воинское звание, ему уже не нужно служить в армии.
• Есть вариант пройти службу, зачислившись в спортроту – так военная подготовка совмещается с тренировками. Спортроты были упразднены в 2008 году, но через четыре года Виталий Мутко поднял вопрос об их необходимости. Список таких призывников формируется Министерством спорта. Туда попадают только именитые спортсмены – кто имеет высокие показатели, состоит в сборной России, имеет высокий разряд.
• Вопрос также решается медицинским или юридическим методом – врач может поставить диагноз, несовместимый со службой, юрист – определить причину, по которой человек заслуживает отсрочку или не может быть годен. В случае со здоровьем, например, сколиоз и плоскостопие могут стать причиной, но при этом футболисты с плоскостопием встречались даже на элитном уровне, пример – Пак Чжи Сун. Все зависит от его степени.
Но в любом серьезном русском клубе есть специальный человек, который занимается организационными вопросами и взаимодействует с военкоматами.
А отъезд за границу – законный способ?
Призыв не грозит, пока игрок выступает за зарубежный клуб. Согласно закону, проживание за рубежом более шести месяцев – причина для снятия с воинского учета. Но на учет нужно встать в течение двух недель после возвращения.
Как с этим в других странах?
В большинстве стран – или добровольная служба, или соответствующие законы, освобождающие спортсменов от обязанности. Но в некоторых странах даже элитные футболисты попадают под призыв и проходят службу.
Главный пример – Сон Хын Мин. В Южной Корее есть обязательный призыв на два года, но с исключением для спортсменов, которые успешно представляют страну на Олимпийских или Азиатских играх. Сон выиграл Азиатские игры с Кореей, но все равно должен был пройти военные сборы. Он три недели проходил их весной 2020-го, когда все чемпионаты остановились из-за пандемии коронавируса. «Не знаю, как у других, но мне это время показалось долгим», – говорил потом Сон.
Есть особенности в Израиле. Об этом рассказывал игрок «Шахтера» Манор Соломон: «В Израиле служба в армии обязательна для всех – 2 года и 8 месяцев для мужчин и 2 года для женщин. В любом случае ты должен отслужить в армии даже если ты футболист. Это не имеет никакого значения.
Не служат только те, у кого есть какие-то серьезные проблемы со здоровьем – физические и психологические. Или ты такого натворил, что тебя просто выгнали из армии. Но это очень плохо для репутации и вообще жизни в будущем. Например, тебя могут больше не вызывать в сборную страны. Или ты вообще не сможешь играть в футбол».
Соломон говорил, что отслужил легко – он играл за юношеские сборные Израиля, а еще на военной базе у него был командир, который любил футбол. Так что Соломон посещал базу по разу в одну-две недели и через несколько часов шел домой. Но первые три недели учился военной дисциплине и порядкам, даже держал в руках оружие.
Что грозит за уклонение от службы в армии в России?
По статье 328 Уголовного кодекса РФ уклонисту при отсутствии законных оснований для освобождения от службы положены штраф, принудительные работы, арест или лишение свободы сроком до двух лет.