Игрок «Филадельфии» Йэндл провел 964-й матч подряд и повторил рекорд НХЛ. Он играет без пропусков с 2009 года

Йэндл начал серию 26 марта 2009 года и за почти 13 лет ни разу не пропустил игру НХЛ. Это лучший показатель среди действующих игроков и повторение лучшего результата в истории лиги.

Рекорд принадлежит Дугу Джарвису, который с 1975 по 1987 год провел те же 964 матча. В ближайшей игре «Филадельфии» Йэндл может установить новый рекорд лиги.

За этот период он выступал в четырех клубах: «Аризоне», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флориде» и «Филадельфии». Всего Йэндл провел в НХЛ 1074 матча и набрал 613 очков (102 гола и 511 ассистов).