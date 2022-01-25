НХЛ
Кит Йэндл
Игрок «Филадельфии» Йэндл провел 964-й матч подряд и повторил рекорд НХЛ. Он играет без пропусков с 2009 года
вчера, 11:20
Защитник Кит Йэндл сыграл за «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (1:3). Он продлил свою серию из матчей подряд до 964 и повторил рекорд лиги.
Йэндл начал серию 26 марта 2009 года и за почти 13 лет ни разу не пропустил игру НХЛ. Это лучший показатель среди действующих игроков и повторение лучшего результата в истории лиги.
Рекорд принадлежит Дугу Джарвису, который с 1975 по 1987 год провел те же 964 матча. В ближайшей игре «Филадельфии» Йэндл может установить новый рекорд лиги.
За этот период он выступал в четырех клубах: «Аризоне», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флориде» и «Филадельфии». Всего Йэндл провел в НХЛ 1074 матча и набрал 613 очков (102 гола и 511 ассистов).
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