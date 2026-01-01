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НХЛ
Дата основания
1917 г.
Наиболее титулованный клуб
Монреаль (25)
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Детали вокруг истории вратаря Федотова и армии: почему летом он уезжает из России и как тренировался в военной академии
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#Иван Федотов
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Игроки «Колорадо» помяли Кубок Стэнли – уронили на лед спустя 5 минут после первой за 20 лет победы
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#НХЛ
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В мире спортивных медиа есть свой Netflix. Это The Athletic − лучшие авторы планеты, стоимость под 500 млн и революция потребления
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Капризов не видел партнера, но сделал ассист. Одним движением убрал трех соперников 👀
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Игрок НХЛ разозлился после пропущенного гола – и как ударил по шайбе. Но не попал по ней и грохнулся на лед 🥶
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Новое убийство темнокожего в США. Женщина-полицейский при аресте спутала пистолет и шокер
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Marshmello – диджей в огромной маске, который собирает стадионы, дает концерт внутри Fortnite и играет в хоккей. Он выступит на финале Лиги чемпионов
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Матч НХЛ начался с мести за травму Панарина. Игроки подрались на 141 минуту штрафа!
#НХЛ
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Отвечаем на ваши вопросы по НХЛ. Почему Овечкин не вставляет зубы? Что такое локаут? Как там найти хорошего мужа?
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