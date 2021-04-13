Новое убийство темнокожего в США. Женщина-полицейский при аресте спутала пистолет и шокер
Смерть темнокожего вызвала новые протесты в Америке. Это происходит на фоне расследования по Флойду
Полицейские из города Бруклин-Сентер остановили машину 20-летнего афроамериканца Данте Райта. Он нарушил правила дорожного движения. Райт вышел из машины, но потом запрыгнул обратно. Задумал побег от полиции, а получил выстрел в грудь. Райт проехал еще несколько улиц, столкнулся с другим автомобилем. Медицинская помощь не помогла – он скончался.
Бруклин-Сентер – это пригород Миннеаполиса. Именно в Миннеаполисе сейчас идет суд над полицейским Дереком Шовиным. Он обвиняется в убийстве Джорджа Флойда. Одна из последних новостей по делу связана с заключением судмедэксперта. Тот признал, что Флойд умер из-за болезни сердца. Из-за нее ему требовалось больше кислорода. Кислород перекрыл Шовин.
Афроамериканец умер при аресте полиции. Сейчас это главная тема Америки: массовые протесты, реакции, расследование ФБР
Во время суда по Флойду в Миннеаполисе постоянно проходили протесты. Из-за убийства Райта люди опять вышли на улицу. Так произошло во многих американских городах. В Миннеаполисе полиции запрещено применять слезоточивый газ и резиновые пули. СМИ пишут, что полиция реагировала на провокации и использовала все средства.
Есть несколько кадров с акций протеста, которые продолжаются уже двое суток:
И видео:
В твиттере распространяется такое фото Данте Райта и его двухлетнего ребенка:
Протестующие требовали правосудия. Основная группа собралась у полицейского управления. Городские власти в ответ призывали людей разойтись, чтобы потом им организовали возможность для выхода на мирный протест. На улицах задержаны минимум 40 человек.
Наиша Райт – тетя Данте Райта. Она обратилась к людям, когда узнала о его смерти: «Нет никакого покоя. Называйте его имя. Продолжайте произносить его имя. Мой племянник этого не заслужил». Еще она сказала, что Ким Поттер должна за все заплатить.
На change.org появилась петиция, которую подписали более 60 тысяч человек. Главная цель – добиться справедливости по ситуации с убийством. Там тоже упоминается, что Райт был отцом двухлетнего ребенка. Известный профессор права из Гарварда Лоуренс Трайб теперь задает вопросы в твиттере:
- «Какое обучение проходила женщина-полицейский?»
- «Почему вооруженная полиция останавливает машины за нарушения правил дорожного движения?»
- «Был бы убит Райт, если бы он был белым?»
На смерть Флойда отреагировала певица Дуа Липа, у которой 64,4 миллиона подписчиков в инстаграме. Она тоже поддержала Райта и подняла проблему работы полицейских.
Райт сказал матери, что его остановили из-за освежителей воздуха. Женщина-полицейский перепутала пистолет и шокер
CNN пишет, что за несколько минут до убийства Райт позвонил матери. Он сказал, что полиция остановила его из-за освежителей воздуха. Он повесил их так, что это мешало обзору в зеркало заднего вида. Законы штата Миннесота запрещают использование предметов, которые перекрывают вид во время движения.
В машине Райт был не один. Он ехал с девушкой. Именно она потом снова взяла трубку, где сообщила матери о смерти Райта. Полиция утверждает, что в момент остановки машины нашла действующий ордер на арест Райта. Именно тогда он сорвался и попробовал уехать. Потом произошел случайный выстрел.
С заявлением по ситуации позже выступил президент США Джо Байден: «Вопрос в том, было ли это несчастным случаем? Было ли преднамеренно? Это определит полномасштабное расследование». В том же выступлении Байден сказал о нательной камере, которая засняла момент убийства. Он посмотрел эти кадры перед подготовкой выступления.
Начальник полиции штата Миннесота Тим Гэннон тоже рассказывал о ситуации со ссылкой на видео. Женщина-полицейский перед убийством несколько раз предупредила об использовании шокера. Поэтому Гэннон продвигает версию, что убийство вышло случайным. Она выхватила пистолет по ошибке. На видео слышны слова: «О, черт! Я выстрелила в него».
Райт умер от огнестрельного ранения в грудь. Стрелявшей женщиной-полицейским оказалась Ким Поттер. Она имеет 26-летний опыт работы в полиции. Сразу после произошедшего Поттер ушла в административный отпуск с временным отстранением от службы. Это стандартная ситуация, пока проводится расследование инцидента.
Ведущие спортивные лиги переносят матчи. Клубы и игроки требуют перемен
Сразу три лиги в Америке перенесли матчи из-за этого убийства:
- МЛБ: «Миннесота Твинс» – «Бостон Ред Сокс».
- НБА: «Миннесота Тимбервулвз» – «Бруклин Нетс».
- НХЛ: «Миннесота Уайлд» – «Сент-Луис Блюз».
Команда НФЛ «Миннесота Викингс» опубликовала официальное заявление:
«Мы убиты горем из-за бессмысленного убийства Данте Райта. Эта ситуация, которой можно было избежать, стала еще одним трагическим напоминанием о необходимости изменений в обучении сотрудников правоохранительных органов. И перемен в отношениях с полицией – особенно в темнокожем сообществе. Мы искренне сочувствуем семье и друзьям мистера Райта».
Баскетбольная «Миннесота» в подробностях рассказала о причинах переноса. Такое решение приняли после консультации с лигой и чиновниками на всех уровнях. «Миннесота» выразила соболезнования родным и близким Данте Райта. Хоккейная «Миннесота» сдвинула игру с «Сент-Луисом» ровно на месяц. Следующий матч запланирован на 15 апреля.
Отреагировал тренер Грегг Попович: «Это просто вызывает тошноту. Сколько раз это должно произойти? Мы чувствуем боль из-за всей этой ситуации, но человек мертв. Его семья скорбит, друзья горюют. Но мы же просто продолжаем двигаться дальше, будто ничего и не произошло».
Баскетболист Брэдли Бил выступил с мнением по ситуации: «Это расстраивает. Это раздражает. Это по-прежнему продолжает происходить. Честно говоря, все напоминает какую-то чушь. Америка должна становиться лучше. Мы должны как можно скорее исправить нашу полицейскую систему».