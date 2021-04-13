Новое убийство темнокожего в США. Женщина-полицейский при аресте спутала пистолет и шокер

Смерть темнокожего вызвала новые протесты в Америке. Это происходит на фоне расследования по Флойду

Полицейские из города Бруклин-Сентер остановили машину 20-летнего афроамериканца Данте Райта. Он нарушил правила дорожного движения. Райт вышел из машины, но потом запрыгнул обратно. Задумал побег от полиции, а получил выстрел в грудь. Райт проехал еще несколько улиц, столкнулся с другим автомобилем. Медицинская помощь не помогла – он скончался.

Бруклин-Сентер – это пригород Миннеаполиса. Именно в Миннеаполисе сейчас идет суд над полицейским Дереком Шовиным. Он обвиняется в убийстве Джорджа Флойда. Одна из последних новостей по делу связана с заключением судмедэксперта. Тот признал, что Флойд умер из-за болезни сердца. Из-за нее ему требовалось больше кислорода. Кислород перекрыл Шовин.

Афроамериканец умер при аресте полиции. Сейчас это главная тема Америки: массовые протесты, реакции, расследование ФБР

Во время суда по Флойду в Миннеаполисе постоянно проходили протесты. Из-за убийства Райта люди опять вышли на улицу. Так произошло во многих американских городах. В Миннеаполисе полиции запрещено применять слезоточивый газ и резиновые пули. СМИ пишут, что полиция реагировала на провокации и использовала все средства.

Есть несколько кадров с акций протеста, которые продолжаются уже двое суток: