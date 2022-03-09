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Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон
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#Александр Овечкин #НХЛ #Вашингтон

Овечкин вошел в тройку лучших снайперов в истории НХЛ. Ему 36 лет, но он все еще много забивает и идет к рекордам

09 марта, 10:08

Keystone Press Agency / Global Look Press

«Вашингтон» обыграл «Калгари» в регулярном чемпионате НХЛ (5:4). Две шайбы забросил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

  • Теперь у него 766 голов за карьеру в НХЛ. Он сравнялся по этому показателю с Яромиром Ягром – оба делят третье место.
  • До второго места Овечкину осталось 35 голов, его занимает Горди Хоу. А до рекорда Уэйна Гретцки – 128 шайб.

🏒 Уэйн Гретцки – 894 шайбы в 1487 играх;

🏒 Горди Хоу – 801 в 1767 матчах;

🏒 Александр Овечкин и Яромир Ягр – 766 в 1253, 766 в 1733.

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Рекорд Гретцки держится с 1994 года. Его возможное обновление считается одной из главных интриг вокруг ближайших сезонов НХЛ. И связывают это обновление именно с Овечкиным.

Кроме него в топ-40 снайперского рейтинга не осталось действующих игроков – все остальные уже завершили карьеру. А значит в ближайшие годы только он может реально претендовать на обновление рекорда.

Интрига возросла весной 2021 года, когда у Овечкина истек контракт с «Вашингтоном». Тогда не было понятно, останется ли Овечкин в клубе и если останется, то на какой срок. В итоге летом контракт продлили – сразу на пять лет.

Обычно с возрастными хоккеистами не подписывают долгосрочных соглашений, но случай Овечкина был исключением. «Вашингтон» объяснил решение статусом Овечкина и его влиянием на клуб.    

По этому контракту он останется в «Вашингтоне» до 2026 года. Если за оставшиеся четыре сезона он забросит хотя бы по 32 шайбы за регулярный чемпионат, то он сравнится с Гретцки. Пока за все 17 сезонов в НХЛ Овечкин только один раз забрасывал меньше шайб за год – в сокращенном сезоне-2020/21.

Статистика Овечкина по сезонам

сайт НХЛ

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