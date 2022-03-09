Овечкин вошел в тройку лучших снайперов в истории НХЛ. Ему 36 лет, но он все еще много забивает и идет к рекордам

Интрига возросла весной 2021 года, когда у Овечкина истек контракт с «Вашингтоном». Тогда не было понятно, останется ли Овечкин в клубе и если останется, то на какой срок. В итоге летом контракт продлили – сразу на пять лет.

Обычно с возрастными хоккеистами не подписывают долгосрочных соглашений, но случай Овечкина был исключением. «Вашингтон» объяснил решение статусом Овечкина и его влиянием на клуб.

По этому контракту он останется в «Вашингтоне» до 2026 года. Если за оставшиеся четыре сезона он забросит хотя бы по 32 шайбы за регулярный чемпионат, то он сравнится с Гретцки. Пока за все 17 сезонов в НХЛ Овечкин только один раз забрасывал меньше шайб за год – в сокращенном сезоне-2020/21.