Овечкин вошел в тройку лучших снайперов в истории НХЛ. Ему 36 лет, но он все еще много забивает и идет к рекордам
«Вашингтон» обыграл «Калгари» в регулярном чемпионате НХЛ (5:4). Две шайбы забросил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
- Теперь у него 766 голов за карьеру в НХЛ. Он сравнялся по этому показателю с Яромиром Ягром – оба делят третье место.
- До второго места Овечкину осталось 35 голов, его занимает Горди Хоу. А до рекорда Уэйна Гретцки – 128 шайб.
🏒 Уэйн Гретцки – 894 шайбы в 1487 играх;
🏒 Горди Хоу – 801 в 1767 матчах;
🏒 Александр Овечкин и Яромир Ягр – 766 в 1253, 766 в 1733.
Рекорд Гретцки держится с 1994 года. Его возможное обновление считается одной из главных интриг вокруг ближайших сезонов НХЛ. И связывают это обновление именно с Овечкиным.
Кроме него в топ-40 снайперского рейтинга не осталось действующих игроков – все остальные уже завершили карьеру. А значит в ближайшие годы только он может реально претендовать на обновление рекорда.
Интрига возросла весной 2021 года, когда у Овечкина истек контракт с «Вашингтоном». Тогда не было понятно, останется ли Овечкин в клубе и если останется, то на какой срок. В итоге летом контракт продлили – сразу на пять лет.
Обычно с возрастными хоккеистами не подписывают долгосрочных соглашений, но случай Овечкина был исключением. «Вашингтон» объяснил решение статусом Овечкина и его влиянием на клуб.
По этому контракту он останется в «Вашингтоне» до 2026 года. Если за оставшиеся четыре сезона он забросит хотя бы по 32 шайбы за регулярный чемпионат, то он сравнится с Гретцки. Пока за все 17 сезонов в НХЛ Овечкин только один раз забрасывал меньше шайб за год – в сокращенном сезоне-2020/21.