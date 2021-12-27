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НХЛ
Дата основания
1917 г.
Наиболее титулованный клуб
Монреаль (25)
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Хоккей
Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит Матч звезд НХЛ
#Александр Овечкин
02 февраля, 22:14
Хоккей
Кузнецов сыграет на Матче всех звезд НХЛ. Всего на турнире будет четыре хоккеиста из России
#НХЛ
31 января, 12:12
Хоккей
Защитник «Филадельфии» Йэндл – рекордсмен НХЛ. Он провел в лиге 965 матчей подряд
#Кит Йэндл
26 января, 10:30
Хоккей
Игрок «Филадельфии» Йэндл провел 964-й матч подряд и повторил рекорд НХЛ. Он играет без пропусков с 2009 года
#НХЛ
25 января, 11:20
Хоккей
«Яндекс» продлил права на трансляцию НХЛ до 2024 года. Сделку оценили в 500 миллионов рублей
#НХЛ
24 января, 09:37
Хоккей
Овечкин сохранил лидерство в списке бомбардиров, сделав ассист с «Бостоном». Только Лемье набирал больше очков за полсезона в 36+
#Александр Овечкин
21 января, 10:23
Хоккей
НХЛ объявила об изменении в расписании. Во время паузы на Олимпийские игры лига проведет 95 матчей
#НХЛ
20 января, 10:14
Хоккей
«Бостон» вывел из обращения номер первого в НХЛ темнокожего хоккеиста Уилли О’Ри. Он дебютировал в лиге в 1958 году
#Бостон (х)
19 января, 12:19
Хоккей
Свечников и Кузнецов не вошли в итоговый состав на Матч всех звезд НХЛ. Они проиграли в голосовании болельщиков
#НХЛ
19 января, 11:06
Хоккей
Овечкин набрал 55 очков и стал единоличным лидером в списках лучших снайперов и бомбардиров НХЛ
#Александр Овечкин
19 января, 09:26
Хоккей
Кучеров в первую неделю после возвращения вошел в число лучших игроков НХЛ. Он не играл с октября из-за травмы
#НХЛ
18 января, 10:17
Хоккей
Овечкин забил 756-й гол в НХЛ, до Ягра – еще десять
#Александр Овечкин
17 января, 10:14
Хоккей
Чинахов сделал первый дубль в НХЛ. За один матч он забросил столько же, сколько за 25 предыдущих игр
#Егор Чинахов
14 января, 12:09
Хоккей
Овечкин, Капризов и Василевский вошли в составы команд на Матч всех звезд НХЛ
#НХЛ
14 января, 09:29
Хоккей
Кучеров забросил три шайбы «Баффало». Это его первые голы с октября и четвертый хет-трик в НХЛ
#Никита Кучеров
12 января, 10:13
Хоккей
Малкин сыграл в НХЛ впервые после операции и забросил две шайбы. Он не участвовал в матчах с мая
#Евгений Малкин
12 января, 09:25
Хоккей
«Вашингтон» впервые в сезоне проиграл четыре матча подряд. Он пропустил в них 19 шайб
#Вашингтон
11 января, 10:45
Хоккей
Капризов травмировался в матче с НХЛ после силового приема. Но сначала установил рекорд по скорости набранных очков
#Кирилл Капризов
07 января, 10:16
Хоккей
Кучеров сыграл за «Тампу» впервые с октября. Он отдал два ассиста и стал лучшим игроком матча с «Калгари»
#Никита Кучеров
07 января, 09:24
Хоккей
Бобровский отбил 47 бросков за матч с «Калгари». Это второй показатель по сейвам в текущем сезоне НХЛ
#Сергей Бобровский
05 января, 12:38
Хоккей
Проворов попал на карантин и впервые за карьеру пропустит матч НХЛ. Он играл без перерывов с 2016 года
#Иван Проворов
05 января, 12:02
Хоккей
НХЛ из-за ковида изменила регламент и вернула «команды такси» с запасными. В лиге больше 60 перенесенных игр за сезон
#НХЛ
27 декабря 2021, 10:39
Хоккей
Хоккеисты из НХЛ не выступят на Олимпиаде-2022
#Олимпиада-2022
22 декабря 2021, 18:08
Хоккей
Капризов установил рекорд «Миннесоты», набрав 36 очков в 30 первых играх сезона
#НХЛ
21 декабря 2021, 10:10
Хоккей
НХЛ из-за коронавируса расширит рождественскую паузу на два дня. В лиге больше ста хоккеистов на карантине
#НХЛ
21 декабря 2021, 09:18
Хоккей
Овечкин впервые за восемь матчей не набрал ни одного очка в НХЛ. Это случилось в игре против «Лос-Анджелеса»
#Александр Овечкин
20 декабря 2021, 11:07
Хоккей
Игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду-2022: об этом говорят несколько источников, лига объявит решение в ближайшие дни
#НХЛ
20 декабря 2021, 10:38
Хоккей
У Проворова из «Филадельфии» 400 матчей в НХЛ без пропусков. Он стал первым игроком из России с таким показателем
#Иван Проворов
19 декабря 2021, 10:28
Хоккей
Овечкин забил 752-й гол в НХЛ, а в сезоне – делит первое место в списке лучших бомбардиров
#Александр Овечкин
18 декабря 2021, 10:45
Хоккей
«Монреаль» первым в сезоне НХЛ закрыл трибуны из-за ковида. На карантине в лиге больше 70 хоккеистов
#Монреаль
17 декабря 2021, 11:39
Хоккей
Василевский установил рекорд НХЛ, победив в 63 матчах за календарный год
#Андрей Василевский
17 декабря 2021, 09:22
Хоккей
ИИХФ не отменила дисквалификацию хоккеиста Кузнецова. Он пропустит Олимпиаду в Пекине из-за допинга
#Евгений Кузнецов
16 декабря 2021, 12:47
Хоккей
Панарин досрочно завершил матч НХЛ из-за травмы. Он лучший бомбардир «Рейнджерс» в сезоне
#Артемий Панарин
16 декабря 2021, 12:26
Хоккей
«Вашингтон» в третий раз за год поместил Кузнецова на карантин из-за коронавируса
#Евгений Кузнецов
16 декабря 2021, 11:45
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в гонке бомбардиров сезона НХЛ. У него 46 очков в 29 матчах
#Александр Овечкин
16 декабря 2021, 09:36
Хоккей
«Даллас» выставил Худобина на драфт отказа. Он выступает в НХЛ с 2007 года
#Антон Худобин
14 декабря 2021, 12:08
Хоккей
НХЛ перенесла матчи «Калгари» из-за вспышки ковида. Это третий клуб за месяц, чьи матчи лига переносит
#НХЛ
13 декабря 2021, 20:14
1
Хоккей
42-летний Джо Торнтон вышел на 12-е место по очкам в истории НХЛ. Он играет в лиге с 1997 года
#Джо Торнтон
13 декабря 2021, 12:46
Хоккей
Панарин впервые за пять матчей НХЛ не набрал очков. В четырех предыдущих у него три гола и шесть ассистов
#Артемий Панарин
13 декабря 2021, 09:35
Хоккей
У «Колорадо» семь шайб в трех матчах НХЛ подряд. Это первый случай в лиге с сезона-1995/96
#Колорадо
11 декабря 2021, 11:44
Хоккей
У Флери 500 побед в НХЛ. Это третий вратарь с таким показателем
#Марк-Андре Флери
10 декабря 2021, 10:20
Хоккей
«Нью-Йорк Рейнджерс» – первый клуб НХЛ, который стоит два миллиарда долларов. Его стоимость за год увеличилась на 21%
#Нью-Йорк Рейнджерс
09 декабря 2021, 12:44
Хоккей
Панарин набрал 500 очков в НХЛ за 457 матчей. У него 2+2 в игре против «Чикаго»
#Артемий Панарин
08 декабря 2021, 12:20
Хоккей
Овечкин набрал 41 очко в 26 матчах НХЛ и установил личный рекорд. В 36 лет он показывает лучший старт в карьере
#Александр Овечкин
07 декабря 2021, 15:57
Хоккей
«Тампа» стала 24-й командой НХЛ, победившей 1000 раз в лиге. Ей потребовалось на это 29 лет
#Тампа-Бэй
06 декабря 2021, 11:50
Хоккей
Семенов вернулся из НХЛ в «Авангард» спустя полгода. «Торонто» выставил его на драфт отказов после трех игр
#Авангард
06 декабря 2021, 11:32
Хоккей
Капитан «Эдмонтона» Макдэвид удален до конца матча НХЛ за толчок. После этого его клуб трижды пропустил и проиграл
#Коннор Макдэвид
06 декабря 2021, 10:35
Хоккей
Овечкин забил в НХЛ вратарю Тарасову. 17 лет назад он играл против его отца
#Александр Овечкин
05 декабря 2021, 10:19
Хоккей
Капризов вошел в топ-5 самых результативных игроков сезона НХЛ. У него 28 очков в 23 матчах
#Кирилл Капризов
03 декабря 2021, 11:22
Хоккей
«Нью-Джерси» подписал трехлетний контракт с Мухамадуллиным. Он останется в «Салавате Юлаеве» до конца сезона
#Шакир Мухамадуллин
01 декабря 2021, 22:04
Хоккей
Первый номер драфта НХЛ-2019 Хьюз подписал восьмилетний контракт с «Нью-Джерси». Среднегодовая зарплата – $8 млн
#Джек Хьюз
01 декабря 2021, 11:40
Хоккей
Лемье получил пятиматчевую дисквалификацию в НХЛ. Он укусил соперника во время драки
#НХЛ
01 декабря 2021, 11:10
Хоккей
«Питтсбург» продал контрольный пакет акций компани FSG. Она владеет «Ливерпулем» и «Бостон Ред Сокс»
#Питтсбург
29 ноября 2021, 20:28
Хоккей
«Наверное, все россияне хотят защитить свою страну». Панарин кинул перчатку в соперника и получил штраф
#Артемий Панарин
28 ноября 2021, 11:27
Хоккей
Капризов во второй раз за карьеру набрал четыре очка за матч НХЛ. «Миннесота» забила семь голов
#Кирилл Капризов
27 ноября 2021, 10:47
Хоккей
Овечкин сделал первый хет-трик в сезоне НХЛ. Он набрал 36 очков за 21 матч
#Александр Овечкин
27 ноября 2021, 10:22
Хоккей
Овечкин за 20 первых матчей НХЛ набрал 33 очка. Это рекорд в истории «Вашингтона»
#Александр Овечкин
25 ноября 2021, 13:32
Хоккей
«Тампа» впервые с финала Кубка Стэнли сыграла без пропущенных шайб. Василевский оформил шатаут
#Тампа-Бэй
24 ноября 2021, 14:48
Хоккей
Овечкин поднялся на 28-е место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ. У него 1350 очков за 17 сезонов
#Александр Овечкин
22 ноября 2021, 11:31
Хоккей
«Флорида» стала четвертой командой в истории НХЛ, которая 10 раз подряд победила дома на старте сезона
#Флорида Пантерз
21 ноября 2021, 10:33
Хоккей
Капризов впервые в карьере набрал четыре очка за «Миннесоту». В первом же матче после перевода в третье звено
#Кирилл Капризов
19 ноября 2021, 10:59
Хоккей
НХЛ впервые в сезоне перенесла матчи из-за ковида. В «Оттаве» из-за вируса отстранены десять игроков
#НХЛ
16 ноября 2021, 11:06
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Чинахов в девятом матче НХЛ забросил первую шайбу. «Авангард» называл его переезд в США преждевременным и был против
#Егор Чинахов
16 ноября 2021, 09:56
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Макдэвид набрал 600 очков за 421 матч в НХЛ. Это шестой показатель в истории лиги
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15 ноября 2021, 10:07
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Панарин сделал дубль против «Коламбуса». У него 15 очков за 14 матчей в НХЛ
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Вратарь «Монреаля» объяснил пропуск старта сезона НХЛ лечением от наркозависимости. Он вернулся в клуб спустя месяц
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09 ноября 2021, 15:14
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Овечкин забросил 741-ю шайбу и догнал Халла в списке лучших снайперов НХЛ. Они делят четвертое место
#Александр Овечкин
09 ноября 2021, 09:19
Хоккей
Бобровский не доиграл матч с «Вашингтоном» из-за травмы. Его заменили после первого периода
#Сергей Бобровский
05 ноября 2021, 11:31
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