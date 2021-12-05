Овечкин забил в НХЛ вратарю Тарасову. 17 лет назад он играл против его отца

«Вашингтон» победил «Коламбус» со счетом 3:1. Александр Овечкин – автор второй шайбы в матче. Это его 750-й гол за карьеру в НХЛ.

В воротах «Коламбуса» играл 22-летний Даниил Тарасов. Для него это был второй матч в НХЛ. До этого Тарасов выступал за «Салават Юлаев» и финскую команду «Яссят».

Овечкин сказал после матча: «Кажется, в России я выходил против его отца». Вадим Тарасов – бывший вратарь. Сейчас он работает тренером вратарей в «Сибири».

Журналист Павел Лысенков вспомнил, что Овечкин играл против Вадима Тарасова в сезоне-2004/05. Тогда он набрал очки в обоих матчах.