Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Овечкин #НХЛ #Вашингтон

Овечкин вышел на первое место в гонке бомбардиров сезона НХЛ. У него 46 очков в 29 матчах

5 часов назад

«Вашингтон» проиграл «Чикаго» (4:5, овертайм) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал голевую передачу.

  • Он вышел на первое место в рейтинге самых результативных игроков сезона. За 29 матчей он набрал 46 очков (21 гол и 25 ассистов).
  • Овечкин обошел Коннора Макдэвида и Леона Драйзайталя (оба из «Эдмонтона», у обоих по 45 очков).
  • Овечкин забросил шайбу в большинстве и повторил рекорд НХЛ. У него 274 таких голов – столько же было Дэйва Андрейчука, завершившего карьеру в 2006 году.
  • В списке лучших снайперов за всю историю лиги Овечкин по-прежнему занимает четвертое место. Ему остается 15 шайб до Яромира Ягра, идущего третьим.

«Вашингтон» занимает третье место в таблице Западной конференции. Овечкин играет за клуб с 2005 года, в межсезонье он продлил контракт еще на пять лет.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
НХЛ
Еще по теме
Овечкин потерял зуб и прошел мучительную операцию. Но не вставляет специально (даже на свадьбе) – удобство, стиль и любовь фанов
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Овечкин
#НХЛ
#Вашингтон