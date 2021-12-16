Овечкин вышел на первое место в гонке бомбардиров сезона НХЛ. У него 46 очков в 29 матчах

«Вашингтон» проиграл «Чикаго» (4:5, овертайм) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал голевую передачу.

Он вышел на первое место в рейтинге самых результативных игроков сезона. За 29 матчей он набрал 46 очков (21 гол и 25 ассистов).

Овечкин обошел Коннора Макдэвида и Леона Драйзайталя (оба из «Эдмонтона», у обоих по 45 очков).

Овечкин забросил шайбу в большинстве и повторил рекорд НХЛ. У него 274 таких голов – столько же было Дэйва Андрейчука, завершившего карьеру в 2006 году.

В списке лучших снайперов за всю историю лиги Овечкин по-прежнему занимает четвертое место. Ему остается 15 шайб до Яромира Ягра, идущего третьим.

«Вашингтон» занимает третье место в таблице Западной конференции. Овечкин играет за клуб с 2005 года, в межсезонье он продлил контракт еще на пять лет.