Овечкин поднялся на 28-е место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ. У него 1350 очков за 17 сезонов

«Вашингтон» обыграл «Сиэтл» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу.

Это 1350 очко Овечкина за всю карьеру в НХЛ (745 голов и 605 ассистов в 1216 матчах). Он поднялся на 28-е место в рейтинге самых результативных игроков в истории лиги.

Он обошел в списке Матса Сундина (1349), ближайший перед Овечкиным теперь Ги Лафлер (1353).

В топ-30 кроме Овечкина только один игрок – Джо Торнтон (1530 очков в 1686 матчах). Все остальные уже завершили карьеру.

В рейтинге лучших бомбардиров за всю историю лиги Овечкин занимает четвертое место. До повторения рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 149 шайб.

Овечкин играет в «Вашингтоне» с 2005 года. Ему 36 лет, летом он продлил контракт еще на пять сезонов.