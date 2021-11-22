Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон
Овечкин поднялся на 28-е место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ. У него 1350 очков за 17 сезонов
2 часа назад
«Вашингтон» обыграл «Сиэтл» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу.
- Это 1350 очко Овечкина за всю карьеру в НХЛ (745 голов и 605 ассистов в 1216 матчах). Он поднялся на 28-е место в рейтинге самых результативных игроков в истории лиги.
- Он обошел в списке Матса Сундина (1349), ближайший перед Овечкиным теперь Ги Лафлер (1353).
- В топ-30 кроме Овечкина только один игрок – Джо Торнтон (1530 очков в 1686 матчах). Все остальные уже завершили карьеру.
В рейтинге лучших бомбардиров за всю историю лиги Овечкин занимает четвертое место. До повторения рекорда Уэйна Гретцки ему осталось 149 шайб.
Овечкин играет в «Вашингтоне» с 2005 года. Ему 36 лет, летом он продлил контракт еще на пять сезонов.
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