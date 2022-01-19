Свечников и Кузнецов не вошли в итоговый состав на Матч всех звезд НХЛ. Они проиграли в голосовании болельщиков

НХЛ подвела итоги голосования болельщиков, после которого определились последние четыре игрока в составах на Матч всех звезд. Он пройдет 5 февраля в Лас-Вегасе.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

Вратари: Джек Кэмпбелл («Торонто»), Андрей Василевский («Тампа»);

Защитники: Расмус Далин («Баффало»), Виктор Хедман («Тампа»);

Нападающие: Остон Мэттьюз («Торонто», капитан), Дрейк Батерсон («Оттава»), Патрис Бержерон («Бостон»); Джонатан Юбердо («Флорида»), Дилан Ларкин («Детройт»), Ник Сузуки («Монреаль»), Джейк Генцел («Питтсбург»).

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

Вратари: Фредерик Андерсен («Каролина»), Тристан Джарри («Питтсбург»);

Защитники: Адам Пелек («Айлендерс»), Зак Веренски («Коламбус»);

Нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон», капитан), Себастьян Ахо («Каролина»), Клод Жиру («Филадельфия»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Адам Фокс («Рейнджерс»), Стивен Стэмкос («Тампа»).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

Вратари: Юсе Сарос («Нэшвилл»), Кэм Тэлбот («Миннесота»).

Защитник: Кейл Макар («Колорадо»).

Нападающие: Нэйтан Маккиннон («Колорадо», капитан), Кайл Коннор («Виннипег»), Алекс Дебринкат («Чикаго»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Клейтон Келлер («Аризона»), Джордан Кайру («Сент-Луис»), Джо Павелски («Даллас»), Назем Кадри («Колорадо»).

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

Вратари: Тэтчер Демко («Ванкувер»), Джон Гибсон («Анахайм»).

Защитник: Алекс Пьетранджело («Вегас»).

Нападающие: Коннор Макдэвид («Эдмонтон», капитан), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Джордан Эберле («Сиэтл»), Джонни Годро («Калгари»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Тимо Майер («Сан-Хосе»), Марк Стоун («Вегас»), Трой Терри («Анахайм»).

На попадание в команду Столичного дивизиона претендовали Евгений Кузнецов («Вашингтон») и Андрей Свечников («Каролина»), но оба уступили в голосовании. В итоге на Матче выступят трое россиян: Александр Овечкин, Кирилл Капризов и вратарь Андрей Василевский.

Матч пройдет в формате «три на три» и будет состоять из трех игр – сначала команды играют два полуфинала, потом финал. Это будет первый Матч всех звезд с 2020 года. В 2021-м его не проводили из-а коронавируса.