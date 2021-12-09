Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» – первый клуб НХЛ, который стоит два миллиарда долларов. Его стоимость за год увеличилась на 21%
час назад
«Нью-Йорк Рейнджерс» возглавил рейтинг клубов НХЛ, который составил Forbes. Стоимость «Рейнджерс» за последние пять лет выросла на 60%.
Forbes пишет, что средняя стоимость клубов НХЛ увеличилась на 32%. Это объясняется новым телевизионным контрактом НХЛ с ESPN и Turner Sports, по которому лига в среднем получает по 625 млн долларов в год (было 300).
Топ-10 НХЛ:
1. «Рейнджерс» – 2 млрд долларов
2. «Торонто» – 1,8 млрд
3. «Монреаль» – 1,6 млрд
4. «Чикаго» – 1,4 млрд
5. «Бостон» – 1,3 млрд
6. «Филадельфия» – 1,2 млрд
7. «Эдмонтон» – 1,1 млрд
8. «Лос-Анджелес» – 1,025 млрд
9. «Детройт» – 990 млн
10. «Айлендерс» – 950 млн
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ: в топ-10 – трое россиян, Панарин зарабатывает из них больше всех
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