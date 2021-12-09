«Нью-Йорк Рейнджерс» – первый клуб НХЛ, который стоит два миллиарда долларов. Его стоимость за год увеличилась на 21%

«Нью-Йорк Рейнджерс» возглавил рейтинг клубов НХЛ, который составил Forbes. Стоимость «Рейнджерс» за последние пять лет выросла на 60%.

Forbes пишет, что средняя стоимость клубов НХЛ увеличилась на 32%. Это объясняется новым телевизионным контрактом НХЛ с ESPN и Turner Sports, по которому лига в среднем получает по 625 млн долларов в год (было 300).

Топ-10 НХЛ:

1. «Рейнджерс» – 2 млрд долларов

2. «Торонто» – 1,8 млрд

3. «Монреаль» – 1,6 млрд

4. «Чикаго» – 1,4 млрд

5. «Бостон» – 1,3 млрд

6. «Филадельфия» – 1,2 млрд

7. «Эдмонтон» – 1,1 млрд

8. «Лос-Анджелес» – 1,025 млрд

9. «Детройт» – 990 млн

10. «Айлендерс» – 950 млн

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ: в топ-10 – трое россиян, Панарин зарабатывает из них больше всех