Коннор Макдэвид
НХЛ
Эдмонтон
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#Коннор Макдэвид #НХЛ #Эдмонтон

Макдэвид набрал 600 очков за 421 матч в НХЛ. Это шестой показатель в истории лиги

8 часов назад

Нападающий «Эдмонтона» Конор Макдэвид набрал два очка (1+1) в матче НХЛ против «Сент-Луиса». «Эдмонтон» победил со счетом 5:4, Макдэвид стал первой звездой игры.

Всего Макдэвид набрал в НХЛ 601 очко. Он преодолел отметку в 600 очков за 421 матч. Это шестой показатель в истории лиги.

Быстрее Макдэвида столько набирали Гретцки (274), Лемье (323), Штястны (394), Босси (400) и Курри (419).

В этом сезоне Макдэвид набрал 27 очков (10+17) за 14 матчей. В прошлом сезоне он набрал больше всех очков по системе «гол + пас».

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Источник:
НХЛ
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