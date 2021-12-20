Овечкин впервые за восемь матчей не набрал ни одного очка в НХЛ. Это случилось в игре против «Лос-Анджелеса»

«Вашингтон» проиграл «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ со счетом 2:3. Нападающий Александр Овечкин провел на льду 27:07 (личный рекорд сезона), но не отметился результативными действиями.

В семи предыдущих матчах Овечкин набирал минимум по одному очку:

Против «Чикаго» – 1 (0+1) 🇦

Против «Коламбуса» – 1 (1+0) 🏒

Против «Анахайма» – 2 (0+2) 🇦🇦

Против «Питтсбурга» – 2 (0+2) 🇦🇦

Против «Баффало» – 1 (0+1) 🇦

Против «Чикаго» – 2 (1+1) 🏒 🇦

Против «Виннипега» – 1 (1+0) 🏒

Последний раз Овечкин не набирал очков в НХЛ в проигранном матче против «Флориды» 1 декабря. В этом сезоне он завершал игры без очков только шесть раз.

На данный момент Овечкин провел 31 матч и набрал 47 очков (22+25). Он занимает второе место в НХЛ по очкам.