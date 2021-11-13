Овечкин вышел на четвертое место в списке снайперов НХЛ. До рекорда Гретцки – 152 гола

«Вашингтон» обыграл «Коламбус» (4:3) в матче НХЛ. Александр Овечкин набрал в этой игре два очка (1+1). В списке снайперов он обошел Бретта Халла.

Теперь Овечкин имеет 742 шайбы за карьеру в НХЛ. Только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894) забрасывали в лиге чаще.

Всего в сезоне-2021/22 Овечкин набрал 24 очка (12+12) за 14 матчей в «Вашингтоне». За весь прошлый сезон у него было 46 очков.