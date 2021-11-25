Овечкин за 20 первых матчей НХЛ набрал 33 очка. Это рекорд в истории «Вашингтона»

«Вашингтон» победил «Монреаль» в матче НХЛ со счетом 6:3. Нападающий Александр Овечкин набрал три очка (0+3) и стал третьей звездой игры.

За 20 стартовых матчей НХЛ Овечкин набрал 33 очка (15+18). Это лучший результат в истории «Вашингтона».

В этом сезоне Овечкин только четыре раза уходил со льда без набранных очков. Самый результативный матч – против «Рейнджерс» (2+2).