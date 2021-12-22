Хоккеисты из НХЛ не выступят на Олимпиаде-2022

НХЛ и профсоюз игроков приняли совместное решение, по которому хоккеисты из лиги не приедут на Олимпиаду-2022.

Главное:

Это вызвано сложной ситуацией из-за коронавируса.

Олимпиада-2018 уже проходила без игроков НХЛ. Тогда победила Россия.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 состоится. Туда приедут игроки из европейских клубов.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Изначально руководство НХЛ согласилось отпустить игроков, но до 10 января могло без последствий изменить решение.

В декабре НХЛ постоянно отменяет матчи. Заболеваемость коронавирусом растет: в ковид-протоколах находятся более ста хоккеистов.

Ситуация совпала с распространением штамма омикрон. Из-за его распространения НХЛ перенесла большинство матчей до 28 декабря.

Канада выставляла сборную из европейцев на Кубок Первого канала. Россия победила Канаду со счетом 4:3.

НХЛ из-за коронавируса расширит рождественскую паузу на два дня. В лиге больше ста хоккеистов на карантине