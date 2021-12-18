Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон
Овечкин забил 752-й гол в НХЛ, а в сезоне – делит первое место в списке лучших бомбардиров
5 часов назад
«Вашингтон» обыграл «Виннипег» 5:2 в матче НХЛ. Александр Овечкин отличился на 60-й минуте, забив в пустые ворота.
Овечкин набрал очки в седьмой подряд игре. В списке лучших бомбардиров сезона он делит первое место с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона» (по 47 очков).
Теперь у него 752 гола в НХЛ. Овечкин занимает четвертое место в лиге по общему количеству голов за всю историю. Следующий ориентир – Яромир Ягр, у него 766 шайб. На втором – Гордии Хоу (801), на первом – Уэйн Гретцки (894).
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