Овечкин забил 752-й гол в НХЛ, а в сезоне – делит первое место в списке лучших бомбардиров

«Вашингтон» обыграл «Виннипег» 5:2 в матче НХЛ. Александр Овечкин отличился на 60-й минуте, забив в пустые ворота.

Овечкин набрал очки в седьмой подряд игре. В списке лучших бомбардиров сезона он делит первое место с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона» (по 47 очков).

Теперь у него 752 гола в НХЛ. Овечкин занимает четвертое место в лиге по общему количеству голов за всю историю. Следующий ориентир – Яромир Ягр, у него 766 шайб. На втором – Гордии Хоу (801), на первом – Уэйн Гретцки (894).