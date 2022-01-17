Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон
Овечкин забил 756-й гол в НХЛ, до Ягра – еще десять
5 часов назад
«Вашингтон» уступил «Ванкуверу» (2:4) в матче НХЛ, но счет открыл Александр Овечкин. Так он делит первое место с Леоном Драйзайтлем в списке лучших бомбардиров сезона. Оба сделали 26+28 по «гол плюс пас».
Овечкин продолжает бороться за звание лучшего снайпера в истории лиги. Гол «Ванкуверу» стал для него 756-м в НХЛ. Следующий ориентир – идущий третьим Яромир Ягр с 766 голами.
Еще выше Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
Овечкину 36 лет.
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