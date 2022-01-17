Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон
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#Александр Овечкин #НХЛ #Вашингтон

Овечкин забил 756-й гол в НХЛ, до Ягра – еще десять

5 часов назад

«Вашингтон» уступил «Ванкуверу» (2:4) в матче НХЛ, но счет открыл Александр Овечкин. Так он делит первое место с Леоном Драйзайтлем в списке лучших бомбардиров сезона. Оба сделали 26+28 по «гол плюс пас».

Овечкин продолжает бороться за звание лучшего снайпера в истории лиги. Гол «Ванкуверу» стал для него 756-м в НХЛ. Следующий ориентир – идущий третьим Яромир Ягр с 766 голами.

Еще выше Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Овечкину 36 лет.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Гол»
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