Овечкин набрал 41 очко в 26 матчах НХЛ и установил личный рекорд. В 36 лет он показывает лучший старт в карьере

«Вашингтон» обыграл по буллитам «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:3 в основное время и овертайме). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдал две голевые передачи:

Теперь у Овечкина 41 очко (20 голов и 21 передача) в 26 играх сезона. Это только третий игрок, который набрал 40+ очков в этом году.

В гонке бомбардиров Овечкин на одно очко отстает от идущего вторым Коннора Макдэвида (42) и идущего первым Леона Драйзайтля (42).

Овечкин еще ни разу за 17 сезонов в НХЛ не набирал 40+ очков так быстро. Его лучший результат был в сезоне-2009/10 – тогда он набрал 40 очков за 28 игр.

Сейчас он повторил рекорд лиги по скорости набранных очков. Он сравнялся с Деннисом Маруком, который в сезоне-1981/92 тоже набрал 40 очков в 26 играх.