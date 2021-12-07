Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон
Овечкин набрал 41 очко в 26 матчах НХЛ и установил личный рекорд. В 36 лет он показывает лучший старт в карьере
3 часа назад
«Вашингтон» обыграл по буллитам «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:3 в основное время и овертайме). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдал две голевые передачи:
- Теперь у Овечкина 41 очко (20 голов и 21 передача) в 26 играх сезона. Это только третий игрок, который набрал 40+ очков в этом году.
- В гонке бомбардиров Овечкин на одно очко отстает от идущего вторым Коннора Макдэвида (42) и идущего первым Леона Драйзайтля (42).
Овечкин еще ни разу за 17 сезонов в НХЛ не набирал 40+ очков так быстро. Его лучший результат был в сезоне-2009/10 – тогда он набрал 40 очков за 28 игр.
Сейчас он повторил рекорд лиги по скорости набранных очков. Он сравнялся с Деннисом Маруком, который в сезоне-1981/92 тоже набрал 40 очков в 26 играх.
- Овечкину 36 лет. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Это его единственный клуб в НХЛ. В межсезонье он продлил контракт на пять лет.
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