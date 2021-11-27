Овечкин сделал первый хет-трик в сезоне НХЛ. Он набрал 36 очков за 21 матч

«Вашингтон» обыграл «Флориду» (4:3). Александр Овечкин забросил три шайбы. В двух из них ему ассистировал Евгений Кузнецов. За «Флориду» от него пропускали вратари Сергей Бобровский и Спенсер Найт.

Овечкин имеет 18 голов и 18 ассистов за 21 матч сезона НХЛ. Однажды он набирал четыре очка за игру, пять раз – по три очка. В списке снайперов Овечкина опережает Леон Драйзайтль из «Эдмонтона». У него 20 голов.

«Вашингтон» идет на третьем месте в Восточной конференции. Овечкину 36 лет. Всего за карьеру Овечкин забросил 748 шайб в НХЛ.