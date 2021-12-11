Колорадо
НХЛ
У «Колорадо» семь шайб в трех матчах НХЛ подряд. Это первый случай в лиге с сезона-1995/196
38 минут назад
Статистика «Колорадо» в этом сезоне:
- 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ.
- 32 очка.
- 15 побед.
- 9 поражений.
- 5-е место в таблице Западной конференции.
При этом у «Колорадо» последние три матча составляют неплохую победную серию:
✅ 07.12. Победа над «Филадельфией» 7:5.
✅ 09.12. Победа на «Нью-Йорк Рейнджерс» 7:3.
✅ 11.12. Победа над «Детройтом» 7:3.
Это первый случай в лиге с сезона-1995/96. В том сезоне тремя матчами подряд с 7+ шайбами отметился «Питтсбург», который дошел до финала Восточной конференции. А дальше он проиграл «Флориде» (3:4 в серии).
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