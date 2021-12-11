Колорадо
НХЛ
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#Колорадо #НХЛ

У «Колорадо» семь шайб в трех матчах НХЛ подряд. Это первый случай в лиге с сезона-1995/196

38 минут назад

Статистика «Колорадо» в этом сезоне:

  • 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ.
  • 32 очка.
  • 15 побед.
  • 9 поражений.
  • 5-е место в таблице Западной конференции.

При этом у «Колорадо» последние три матча составляют неплохую победную серию:

✅ 07.12. Победа над «Филадельфией» 7:5.

✅ 09.12. Победа на «Нью-Йорк Рейнджерс» 7:3.

✅ 11.12. Победа над «Детройтом» 7:3.

Это первый случай в лиге с сезона-1995/96. В том сезоне тремя матчами подряд с 7+ шайбами отметился «Питтсбург», который дошел до финала Восточной конференции. А дальше он проиграл «Флориде» (3:4 в серии).

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Источник:
твиттер НХЛ
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