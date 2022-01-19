Овечкин набрал 55 очков и стал единоличным лидером в списках лучших снайперов и бомбардиров НХЛ

Овечкин набрал 55-е очко в 40 матчах сезона: 27 голов и 28 ассистов. Благодаря этому результату он единолично возглавил два рейтинга: лучших бомбардиров (набранные очки) и снайперов (заброшенные шайбы).

Лучший после него – Леон Драйзайтль («Эдмонтон»). Он отстает от Овечкина на одну очко в обеих гонках.

Гол Овечкина «Виннипегу» стал 759-м в его карьере в НХЛ. Ему осталось девять шайб до повторения результата Яромира Ягра, занимающего третье место в рейтинге лучших снайперов лиги.