Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон
Овечкин набрал 55 очков и стал единоличным лидером в списках лучших снайперов и бомбардиров НХЛ
47 минут назад
«Вашингтон» обыграл «Виннипег» в регулярном чемпионате НХЛ (4:3, овертайм).
- «Виннипег» вел 2:0 уже к 4-й минуте. В первом периоде «Вашингтон» отыграл одну шайбу – ее забросил Александр Овечкин.
- Во втором периоде «Вашингтон» сравнял, а в третьем повел 3:2. Но «Виннипег» отыгрался и перевел игру в овертайм. А потом пропустил уже на первой добавленной минуте – 4:3.
Овечкин набрал 55-е очко в 40 матчах сезона: 27 голов и 28 ассистов. Благодаря этому результату он единолично возглавил два рейтинга: лучших бомбардиров (набранные очки) и снайперов (заброшенные шайбы).
Лучший после него – Леон Драйзайтль («Эдмонтон»). Он отстает от Овечкина на одну очко в обеих гонках.
Гол Овечкина «Виннипегу» стал 759-м в его карьере в НХЛ. Ему осталось девять шайб до повторения результата Яромира Ягра, занимающего третье место в рейтинге лучших снайперов лиги.
- Уэйн Гретцки – 894
- Горди Хоу – 801
- Яромир Ягр – 766
- Александр Овечкин – 759
Источник:НХЛ
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