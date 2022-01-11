«Вашингтон» впервые в сезоне проиграл четыре матча подряд. Он пропустил в них 19 шайб

«Вашингтон» проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:7). С этой игрой связано две антирекордные серии:

«Вашингтон» проиграл четвертый матч подряд – самая длинная серия клуба в этом сезоне.

Капитан Александр Овечкин не забил в четвертом матче подряд – его самая длинная безголевая серия в этом сезоне.

Последняя победа «Вашингтона» была 1 января в матче с «Детройтом» (3:1). С тех пор прошли четыре игры, в которых в общей сложности клуб пропустил 19 шайб и забросил девять. В последний раз четыре поражения «Вашингтона» в регулярном чемпионате были в начале февраля 2021 года.

Овечкин в последний раз забивал в той же игре с «Детройтом». После этого он провел два безрезультативных матча, а еще в двух отдал по ассисту. До этой серии у Овечкина дважды за сезон было по три игры без голов.

Всего он провел 37 матчей в сезоне, забросил 24 шайбы и отдал 28 ассистов. Он занимает третье место в списке самых результативных игроков лиги.