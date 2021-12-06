«Тампа» стала 24-й командой НХЛ, победившей 1000 раз в лиге. Ей потребовалось на это 29 лет

«Тампа» обыграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:1) и достигла отметки в 1000 побед в лиге.

Она дебютировала в НХЛ в сезоне-1992/93. За 29 лет она трижды выигрывала Кубок Стэнли.

Всего у нее 2218 матчей, 6297 заброшенных шайб, 6711 – пропущенных.

Лучшая команда по числу побед – «Монреаль» (3479). Наряду с «Торонто» это одна из двух старейших команд лиги, обе выступают с сезона-1917/18.

В лиге еще восемь клубов, которые не достигли отметки в 1000 игр. Среди них «Сиэтл» – дебютант текущего сезона. Пока он провел 24 матчей и победил в девяти.