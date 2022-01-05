Проворов попал на карантин и впервые за карьеру пропустит матч НХЛ. Он играл без перерывов с 2016 года

«Филадельфия» поместила Ивана Проворова в ковид-протокол, из-за чего он пропустит минимум одну игру. Это будет его первый пропущенный матч после серии из 403 игр подряд.

2016/17 . 82 игры, 30 очков (6 голов + 24 ассиста). Невыход в плей-офф.

. 82 игры, 30 очков (6 голов + 24 ассиста). Невыход в плей-офф. 2017/18 . 82 игры, 41 (17+24). Вылет в первом раунде Кубка Стэнли.

. 82 игры, 41 (17+24). Вылет в первом раунде Кубка Стэнли. 2018/19 . 82 игры, 26 (7+ 19). Невыход в плей-офф.

. 82 игры, 26 (7+ 19). Невыход в плей-офф. 2019/20 . 69 игр, 36 (13+23). Вылет во втором раунде Кубка Стэнли.

. 69 игр, 36 (13+23). Вылет во втором раунде Кубка Стэнли. 2020/21 . 56 игр, 26 (7+19). Невыход в плей-офф.

. 56 игр, 26 (7+19). Невыход в плей-офф. 2021/22. 32 игры, 13 (4+9).

Проворов дебютировал в НХЛ в 2016 году, когда ему было 19 лет. Его серия в 403 игры – четвертая по длительности среди действующих игроков. Только у Кита Йэндла («Филадельфия», 954), Фила Кессела («Аризона», 930) и Брента Бернса (Сан-Хосе, 630) она длиннее.

«Филадельфия» – единственный клуб во взрослой карьере Проворова. До этого он играл только в юниорских лигах Северной Америки, начинал занятия хоккеем в «Локомотиве».