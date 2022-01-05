Иван Проворов
НХЛ
Проворов попал на карантин и впервые за карьеру пропустит матч НХЛ. Он играл без перерывов с 2016 года
час назад
«Филадельфия» поместила Ивана Проворова в ковид-протокол, из-за чего он пропустит минимум одну игру. Это будет его первый пропущенный матч после серии из 403 игр подряд.
- 2016/17. 82 игры, 30 очков (6 голов + 24 ассиста). Невыход в плей-офф.
- 2017/18. 82 игры, 41 (17+24). Вылет в первом раунде Кубка Стэнли.
- 2018/19. 82 игры, 26 (7+ 19). Невыход в плей-офф.
- 2019/20. 69 игр, 36 (13+23). Вылет во втором раунде Кубка Стэнли.
- 2020/21. 56 игр, 26 (7+19). Невыход в плей-офф.
- 2021/22. 32 игры, 13 (4+9).
Проворов дебютировал в НХЛ в 2016 году, когда ему было 19 лет. Его серия в 403 игры – четвертая по длительности среди действующих игроков. Только у Кита Йэндла («Филадельфия», 954), Фила Кессела («Аризона», 930) и Брента Бернса (Сан-Хосе, 630) она длиннее.
«Филадельфия» – единственный клуб во взрослой карьере Проворова. До этого он играл только в юниорских лигах Северной Америки, начинал занятия хоккеем в «Локомотиве».
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