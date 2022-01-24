«Яндекс» продлил права на трансляцию НХЛ до 2024 года. Сделку оценили в 500 миллионов рублей

«Яндекс» объявил о покупке прав на трансляцию НХЛ еще на два сезона. Турнир останется на платформах сервиса минимум до 2024 года, рассказали «Ведомостям» в компании.

Официально сумму сделки не раскрыли, но собеседники издания оценили ее в 500 миллионов рублей (от 3 до 3,5 миллиона долларов за сезон). Это в сотни раз ниже, чем стоимость в Северной Америке. Там ESPN платит 400 миллионов долларов за сезон, Turner Sports – 225 миллионов.

Такую разницу объясняют особенностью временных слотов: матчи НХЛ проходят обычно ночью по московскому времени. Из-за этого в России крупные телеканалы не сильно конкурируют за покупку прав.

«Яндекс» транслирует НХЛ с 2019 года. До этого права в России принадлежали Eurosport.