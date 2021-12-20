Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Слуцк
Клас-Ян Хунтелар
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Славия Мозырь
Артем Борисов
Джейкоб Лекхето
Александер Чеферин
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Хоккей
Хоккеист
Александр Овечкин
Поделиться:
Александр Овечкин
Дата рождения
17 сентября 1985 г.
Достижения
Обладатель Кубка Стэнли 2018 г.
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Хоккей
Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит Матч звезд НХЛ
#Александр Овечкин
02 февраля, 22:14
Хоккей
Овечкин сохранил лидерство в списке бомбардиров, сделав ассист с «Бостоном». Только Лемье набирал больше очков за полсезона в 36+
#Александр Овечкин
21 января, 10:23
Хоккей
Овечкин набрал 55 очков и стал единоличным лидером в списках лучших снайперов и бомбардиров НХЛ
#Александр Овечкин
19 января, 09:26
Хоккей
Овечкин забил 756-й гол в НХЛ, до Ягра – еще десять
#Александр Овечкин
17 января, 10:14
Хоккей
Овечкин, Капризов и Василевский вошли в составы команд на Матч всех звезд НХЛ
#НХЛ
14 января, 09:29
Хоккей
«Вашингтон» впервые в сезоне проиграл четыре матча подряд. Он пропустил в них 19 шайб
#Вашингтон
11 января, 10:45
Хоккей
Овечкин впервые за восемь матчей не набрал ни одного очка в НХЛ. Это случилось в игре против «Лос-Анджелеса»
#Александр Овечкин
20 декабря 2021, 11:07
Хоккей
Овечкин забил 752-й гол в НХЛ, а в сезоне – делит первое место в списке лучших бомбардиров
#Александр Овечкин
18 декабря 2021, 10:45
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в гонке бомбардиров сезона НХЛ. У него 46 очков в 29 матчах
#Александр Овечкин
16 декабря 2021, 09:36
Хоккей
Овечкин набрал 41 очко в 26 матчах НХЛ и установил личный рекорд. В 36 лет он показывает лучший старт в карьере
#Александр Овечкин
07 декабря 2021, 15:57
Хоккей
Овечкин забил в НХЛ вратарю Тарасову. 17 лет назад он играл против его отца
#Александр Овечкин
05 декабря 2021, 10:19
Хоккей
Овечкин сделал первый хет-трик в сезоне НХЛ. Он набрал 36 очков за 21 матч
#Александр Овечкин
27 ноября 2021, 10:22
Хоккей
Овечкин за 20 первых матчей НХЛ набрал 33 очка. Это рекорд в истории «Вашингтона»
#Александр Овечкин
25 ноября 2021, 13:32
Хоккей
Овечкин поднялся на 28-е место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ. У него 1350 очков за 17 сезонов
#Александр Овечкин
22 ноября 2021, 11:31
Хоккей
Овечкин вышел на четвертое место в списке снайперов НХЛ. До рекорда Гретцки – 152 гола
#Александр Овечкин
13 ноября 2021, 10:25
Хоккей
Овечкин забросил 741-ю шайбу и догнал Халла в списке лучших снайперов НХЛ. Они делят четвертое место
#Александр Овечкин
09 ноября 2021, 09:19
Хоккей
Овечкин поднялся на 29-е место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ. У него 1338 очков за 17 сезонов
#Александр Овечкин
05 ноября 2021, 10:58
Хоккей
Овечкин набрал очки в восьмом матче подряд на старте НХЛ, повторил свой же рекорд в «Вашингтоне» и лидирует в гонке снайперов
#Александр Овечкин
30 октября 2021, 11:13
Хоккей
Овечкин стал самым возрастным игроком НХЛ с 1957 года, забросившим восемь шайб в семи стартовых играх. Ему 36 лет
#Александр Овечкин
28 октября 2021, 10:01
Хоккей
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ: в топ-10 – трое россиян, Панарин зарабатывает из них больше всех
#НХЛ
27 октября 2021, 21:06
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву», команды забросили 12 шайб. Овечкин сделал дубль
#Александр Овечкин
26 октября 2021, 09:24
Хоккей
Овечкин после двух ассистов поднялся на 32-е место в рейтинге самых результативных игроков НХЛ
#Александр Овечкин
22 октября 2021, 09:39
Хоккей
Овечкин вышел на пятое место по голам в НХЛ
#Александр Овечкин
14 октября 2021, 09:35
Хоккей
Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном». Он травмировался в предсезонной игре
#Александр Овечкин
12 октября 2021, 20:24
Хоккей
Россия объявила первых хоккеистов из состава на Олимпиаду-2022. За сборную сыграют Кучеров, Овечкин и Василевский
#Россия (х)
08 октября 2021, 17:00
Хоккей
Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном». Его зарплата за пять лет – 47,5 млн
#Александр Овечкин
27 июля 2021, 20:19
Хоккей
Сборная России ждет Самсонова, Орлова и Тарасенко на ЧМ-2021. Овечкин не приедет
#Россия (х)
24 мая 2021, 10:34
Хоккей
Овечкин забросил 800-ю шайбу в НХЛ и стал шестым игроком в истории лиги с таким результатом
#Александр Овечкин
20 мая 2021, 09:34
Хоккей
Овечкин впервые за 16 лет в НХЛ забил меньше 30 голов. Он пропускал матчи из-за травмы, сезон укорочен
#Александр Овечкин
12 мая 2021, 10:29
Футбол
Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба из США
#Александр Овечкин
10 мая 2021, 12:55
Хоккей
Овечкин вышел в НХЛ впервые после травмы. Но провел на льду 39 секунд и больше не играл
#Александр Овечкин
04 мая 2021, 13:18
Хоккей
Овечкин впервые с 2014 года пропустит второй матч подряд из-за травмы
#Александр Овечкин
27 апреля 2021, 21:09
Хоккей
Тренер «Вашингтона» анонсировал точное возвращение Овечкина к плей-офф НХЛ. И допустил, что оно произойдет раньше
#Александр Овечкин
27 апреля 2021, 13:06
Хоккей
Овечкин не доиграл матч с «Айлендерс» из-за травмы
#Александр Овечкин
23 апреля 2021, 10:40
Хоккей
Овечкин стал восьмым хоккеистом с 20+ голами в 16 сезонах НХЛ подряд с момента начала карьеры
#Александр Овечкин
09 апреля 2021, 10:33
Хоккей
Овечкин поднялся на второе место в НХЛ по голам в большинстве. До рекорда осталось девять шайб
#Александр Овечкин
05 апреля 2021, 09:26
Хоккей
Овечкин в 147-й раз в карьере в НХЛ забил 2+ гола за матч
#Александр Овечкин
20 марта 2021, 10:11
Хоккей
Овечкин – шестой по голам в истории НХЛ. Обогнал Эспозито – тот его похвалил
#Александр Овечкин
17 марта 2021, 11:26
Хоккей
Овечкин забил 717-й гол в НХЛ. Он делит шестую строчку с Эспозито в рейтинге лучших бомбардиров
#Александр Овечкин
16 марта 2021, 10:32
Хоккей
Овечкин забил 363-й выездной гол в НХЛ и вышел на единоличное второе место по этому показателю
#Александр Овечкин
08 марта 2021, 11:03
Хоккей
Овечкин ударил соперника клюшкой между ног и удалился вместе с пострадавшим
#Вашингтон
04 марта 2021, 10:39
Хоккей
Овечкин забил «Нью-Джерси» и вышел на второе место в истории по выездным голам в НХЛ
#Александр Овечкин
01 марта 2021, 09:16
Хоккей
Овечкин отдал голевой пас в матче с «Питтсбургом» и вышел на единоличное сотое место по ассистам в истории НХЛ
#Александр Овечкин
26 февраля 2021, 09:08
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Нью-Джейрси». Гусев забил впервые в сезоне, Овечкин прервал безголевую серию из четырех игр
#НХЛ
22 февраля 2021, 09:41
Хоккей
Овечкин отдал голевой пас в игре с «Баффало» и вошел в сотню лучших ассистентов в истории НХЛ
#Александр Овечкин
19 февраля 2021, 10:54
Хоккей
Овечкин набрал четыре очка за матч. Но «Вашингтон» проиграл
#Александр Овечкин
07 февраля 2021, 22:53
Хоккей
Овечкин вышел на седьмое место в истории по голам в НХЛ
#Александр Овечкин
05 февраля 2021, 12:42
Хоккей
Овечкин делит с Гартнером седьмое место по голам в НХЛ
#Александр Овечкин
31 января 2021, 11:00
Хоккей
Овечкин стал четвертым хоккеистом в НХЛ по доходам за сезон. Панарин – шестой, Василевский – десятый
#Александр Овечкин
25 января 2021, 21:43
Хоккей
Русские игроки «Вашингтона» нарушили протокол по коронавирусу. Клуб оштрафован
#Вашингтон
21 января 2021, 10:37
Хоккей
Овечкин забил первый гол в сезоне НХЛ
#Александр Овечкин
17 января 2021, 20:41
Хоккей
EA Sports представила трейлер NHL 21. В нем – карьера Овечкина
#Александр Овечкин
24 августа 2020, 20:23
Хоккей
Овечкин вышел на 18-е место по голам в плей-офф НХЛ
#Александр Овечкин
19 августа 2020, 09:49
Хоккей
Овечкин снялся в ролике в поддержку Black Lives Matter
#Александр Овечкин
31 июля 2020, 00:34
MMA
Хабиб – лидер рейтинга Forbes самых успешных звезд России до 40 лет. За ним – Бузова и Крид
#Хабиб Нурмагомедов
25 июня 2020, 12:35
Хоккей
Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков
#Александр Овечкин
02 июня 2020, 12:32
Хоккей
У Овечкина родился второй сын
#Александр Овечкин
27 мая 2020, 11:46
Хоккей
Драйзайтль – лучший бомбардир регулярки НХЛ, Овечкин и Пастрняк разделили лидерство по голам
#Александр Овечкин
27 мая 2020, 10:18
Хоккей
Овечкин выставил на аукцион собственную тренировку, деньги пойдут на благотворительность
#Александр Овечкин
20 апреля 2020, 10:44
Хоккей
«Овечкин: взгляд со стороны». НХЛ выпустила видео про хоккеиста
#Александр Овечкин
17 апреля 2020, 15:21
Хоккей
Русскоязычный официальный сайт НХЛ покажет фильм об Овечкине 17 апреля
#Александр Овечкин
14 апреля 2020, 22:53
Хоккей
Как распределились 700 шайб Овечкина в НХЛ
#Александр Овечкин
22 февраля 2020, 23:58
Хоккей
Овечкин забросил в НХЛ 699-ю шайбу
#Александр Овечкин
21 февраля 2020, 09:49
Хоккей
Пастрняк – первый в списке бомбардиров сезона НХЛ. Он обогнал Овечкина, который снова не забил
#Давид Пастрняк
13 февраля 2020, 11:07
Хоккей
Овечкин опять сделал хет-трик. Теперь он – лучший бомбардир сезона в НХЛ
#Александр Овечкин
05 февраля 2020, 10:22
Хоккей
Овечкин вышел на 8 место в списке лучших бомбардиров НХЛ
#Александр Овечкин
01 февраля 2020, 09:47
Хоккей
Сын Овечкина впервые посетил матч папы в НХЛ. На днях ему исполнится год и два месяца
#Александр Овечкин
15 октября 2019, 15:53
Хоккей
Сборная России снова проиграла на Чешских играх
#Александр Овечкин
04 мая 2019, 17:41
Хоккей
Овечкин выбил 51 гол. У него опять рекорды
#Александр Овечкин
31 марта 2019, 09:49
Хоккей
Овечкин забил 650-ю шайбу в НХЛ
#Хоккей
22 февраля 2019, 09:40