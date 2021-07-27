Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном». Его зарплата за пять лет – 47,5 млн

Александр Овечкин будет зарабатывать по новому контракту с «Вашингтоном» в среднем 9,5 миллиона долларов в год. Он действует до сезона-2025/26.

Овечкин – лидер «Вашингтона» по голам (730), сыгранным матчам (1197) и очкам (1320). Вместе с клубом он в 2018 году выигрывал Кубок Стэнли.

За «Вашингтон» Овечкин играет с 2005 года. Он начинал карьеру в московском «Динамо», куда позже возвращался из НХЛ на время локаута.

В сентябре Овечкину исполнится 36 лет. Его статистика в прошлом регулярном сезоне НХЛ: 45 матчей, 24 гола, 18 ассистов.