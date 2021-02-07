Александр Овечкин
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Вашингтон
Овечкин набрал четыре очка за матч. Но «Вашингтон» проиграл
вчера, 22:53
Александр Овечкин поучаствовал во всех голах «Вашингтона» в игре с «Филадельфией» (4:7). Он забил два гола и сделал две голевые передачи.
Всего Овечкин имеет в этом сезоне 12 очков за восемь матчей. У него уже пять голов и семь ассистов.
Всего за карьеру Овечкин забросил 710 шайб в матче НХЛ. Он занимает седьмое место по этому показателю за всю историю лиги.
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