Овечкин набрал четыре очка за матч. Но «Вашингтон» проиграл

Александр Овечкин поучаствовал во всех голах «Вашингтона» в игре с «Филадельфией» (4:7). Он забил два гола и сделал две голевые передачи.

Всего Овечкин имеет в этом сезоне 12 очков за восемь матчей. У него уже пять голов и семь ассистов.

Всего за карьеру Овечкин забросил 710 шайб в матче НХЛ. Он занимает седьмое место по этому показателю за всю историю лиги.

Овечкин вышел на седьмое место в истории по голам в НХЛ