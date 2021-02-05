Александр Овечкин
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#Александр Овечкин #НХЛ #Вашингтон #Хоккей

Овечкин вышел на седьмое место в истории по голам в НХЛ

05 февраля, 12:42

www.imago-images.de/Global Look Press

Александр Овечкин забросил шайбу в игре «Вашингтона» и «Рейнджерс» (2:4). Это 709-й гол в карьере Овечкина. В этом сезоне он набрал восемь очков (3+5) за семь матчей.

В рейтинге лучших бомбардиров НХЛ за всю историю Овечкин обошел Майка Гартнера. На шестой позиции идет Фил Эспозито (717 голов).

«Дело еще не закончено», – ответил Овечкин, когда его спросили о рейтинге бомбардиров. Уэйн Гретцки – рекордсмен НХЛ. Он забил за карьеру 894 гола.

Александру Овечкину 35 лет. В конце этого сезона у него заканчивается контракт с «Вашингтоном».

Овечкин стал четвертым хоккеистом в НХЛ по доходам за сезон. Панарин – шестой, Василевский – десятый

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