Овечкин вышел на седьмое место в истории по голам в НХЛ

Александр Овечкин забросил шайбу в игре «Вашингтона» и «Рейнджерс» (2:4). Это 709-й гол в карьере Овечкина. В этом сезоне он набрал восемь очков (3+5) за семь матчей.

В рейтинге лучших бомбардиров НХЛ за всю историю Овечкин обошел Майка Гартнера. На шестой позиции идет Фил Эспозито (717 голов).

«Дело еще не закончено», – ответил Овечкин, когда его спросили о рейтинге бомбардиров. Уэйн Гретцки – рекордсмен НХЛ. Он забил за карьеру 894 гола.

Александру Овечкину 35 лет. В конце этого сезона у него заканчивается контракт с «Вашингтоном».

Овечкин стал четвертым хоккеистом в НХЛ по доходам за сезон. Панарин – шестой, Василевский – десятый