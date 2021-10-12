Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном». Он травмировался в предсезонной игре

Он травмировался во время матча с «Филадельфией» 9 октября. Он покинул лед после того, как попытался провести силовой прием.

После этого он пропустил два тренировочных дня, но теперь вернулся на лед.

«Вашингтон» стартует в НХЛ матчем с «Нью-Йорк Рейнджерс» в ночь на 14 октября по Москве. Для Овечкина это будет 17-й сезон в лиге.