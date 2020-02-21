Александр Овечкин
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#Александр Овечкин #НХЛ #Хоккей #Вашингтон #Монреаль (х)

Овечкин забросил в НХЛ 699-ю шайбу

21 февраля 2020, 09:49

Шайба в матче с «Монреалем» приблизила стала для Александра Овечкина 41-й в сезоне и 699-й за всю карьеру в НХЛ. Она приблизила Овечкина к седьмой строчке (Майк Гартнер, 708 шайб) еще на одну шайбу – теперь расстояние между ними составляет всего 9 голов.

Для Овечкина это первая шайба после пяти встреч, в которых он не набрал ни одного результативного очка. Неудачная серия Овечкина совпала с не очень приятным отрезком «Вашингтона» – 1 победа, 4 поражения. Хотя в матче с «Монреалем», в котором Овечкин забил, «Вашингтон» тоже проиграл (3:4 – ОТ).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Много текстов про Овечкина не бывает:
ESPN признал гол Овечкина лучшим в истории НХЛ. Даже он сам не может объяснить эту шайбу
Отвечаем на ваши вопросы по НХЛ. Почему Овечкин не вставляет зубы? Что такое локаут? Как там найти хорошего мужа?
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