Овечкин поднялся на 29-е место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ. У него 1338 очков за 17 сезонов

«Вашингтон» пропустил первым и к 12-й минуте проигрывал 0:2. Потом он отыграл одну шайбу, но снова пропустил дважды – 1:4. В третьем периоде Овечкин забросил вторую шайбу «Вашингтона», а потом дважды ассистировал – 4:4. Но в овертайме «Флорида» победила.

За всю карьеру в НХЛ у Овечкина теперь 1338 очков (740 голов и 598 ассистов в 1207 матчах). Он поднялся на 29-е место в рейтинге самых результативных игроков в истории лиги.

Столько же очков у Дэйва Андрейчука и Дени Савара. Ближайший перед Овечкиным – Матс Сундин (1349). Лидер рейтинга – Уэйн Гретцки (2857).

В топ-30 кроме Овечкина только один игрок – Джо Торнтон (1530 очков в 1686 матчах). Все остальные уже завершили карьеру.

Также Овечкин приблизился к Бретту Халлу в рейтинге лучших бомбардиров в истории лиги (740 против 741). Овечкин занимает пока пятое место в списке, одна из главных интриг лиги на ближайшие годы – сумеет ли Овечкин превзойти рекорд Гретцки (894 гола).