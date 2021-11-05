Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон
Овечкин поднялся на 29-е место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ. У него 1338 очков за 17 сезонов
05 ноября, 10:58
«Вашингтон» проиграл «Флориде» в регулярном чемпионате НХЛ (4:5, овертайм). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и сделал две голевые передачи.
«Вашингтон» пропустил первым и к 12-й минуте проигрывал 0:2. Потом он отыграл одну шайбу, но снова пропустил дважды – 1:4. В третьем периоде Овечкин забросил вторую шайбу «Вашингтона», а потом дважды ассистировал – 4:4. Но в овертайме «Флорида» победила.
- За всю карьеру в НХЛ у Овечкина теперь 1338 очков (740 голов и 598 ассистов в 1207 матчах). Он поднялся на 29-е место в рейтинге самых результативных игроков в истории лиги.
- Столько же очков у Дэйва Андрейчука и Дени Савара. Ближайший перед Овечкиным – Матс Сундин (1349). Лидер рейтинга – Уэйн Гретцки (2857).
- В топ-30 кроме Овечкина только один игрок – Джо Торнтон (1530 очков в 1686 матчах). Все остальные уже завершили карьеру.
Также Овечкин приблизился к Бретту Халлу в рейтинге лучших бомбардиров в истории лиги (740 против 741). Овечкин занимает пока пятое место в списке, одна из главных интриг лиги на ближайшие годы – сумеет ли Овечкин превзойти рекорд Гретцки (894 гола).
- Овечкину 36 лет, он играет в «Вашингтоне» с 2005 года. В межсезонье он продлил контракт на пять лет.
- Он занимает третье место в числе самых результативных игроков лиги. У него 18 очков в десяти матчах (10 голов и 8 ассистов).
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