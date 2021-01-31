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Овечкин делит с Гартнером седьмое место по голам в НХЛ
3 часа назад
Александр Овечкин забросил победную шайбу в овертайме матча «Вашингтона» и «Бостона» (4:3). Этот гол стал для Овечкина вторым в сезоне и 708-м за карьеру в НХЛ.
Теперь Овечкин делит седьмое место по голам в НХЛ за всю историю. Он сравнялся с Майком Гартнером.
Еще Овечкин набрал 37-е очко в овертаймах. Это повторение рекорда НХЛ, которым владеет Патрик Элиаш.
Овечкин стал четвертым хоккеистом в НХЛ по доходам за сезон. Панарин – шестой, Василевский – десятый
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