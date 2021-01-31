Александр Овечкин
НХЛ
Хоккей
Вашингтон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Овечкин #НХЛ #Хоккей #Вашингтон

Овечкин делит с Гартнером седьмое место по голам в НХЛ

3 часа назад

Александр Овечкин забросил победную шайбу в овертайме матча «Вашингтона» и «Бостона» (4:3). Этот гол стал для Овечкина вторым в сезоне и 708-м за карьеру в НХЛ.

Теперь Овечкин делит седьмое место по голам в НХЛ за всю историю. Он сравнялся с Майком Гартнером.

Еще Овечкин набрал 37-е очко в овертаймах. Это повторение рекорда НХЛ, которым владеет Патрик Элиаш.

Овечкин стал четвертым хоккеистом в НХЛ по доходам за сезон. Панарин – шестой, Василевский – десятый

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Овечкин потерял зуб и прошел мучительную операцию. Но не вставляет специально (даже на свадьбе) – удобство, стиль и любовь фанов
ESPN признал гол Овечкина лучшим в истории НХЛ. Даже он сам не может объяснить эту шайбу
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Овечкин
#НХЛ
#Хоккей
#Вашингтон