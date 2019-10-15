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#Александр Овечкин #НХЛ #Хоккей #Вашингтон

Сын Овечкина впервые посетил матч папы в НХЛ. На днях ему исполнится год и два месяца

15 октября 2019, 15:53

14 октября «Вашингтон» проиграл 3:6 «Колорадо» несмотря на гол и голевой пас Александра Овечкина. Этот матч был первым, который посетил его сын – Сергей.

18 октября Сергею Овечкину исполнится один год и два месяца.

Месяц назад он в первый раз побывал на тренировке папы.

Сергей – сын Александра Овечкина и Анастасии Шубской, они расписались в США три года назад, а в июле 2017-го поженились. Сергеем сына назвали в честь старшего брата хоккеиста, который погиб в автокатастрофе, когда Александру было 10 лет.

На игре «Вашингтона» и «Колорадо» также побывал трехмесячный сын Дмитрия Орлова – одноклубника Овечкина. Жены с сыновьями смотрели игру вместе.

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