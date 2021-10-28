Овечкин стал самым возрастным игроком НХЛ с 1957 года, забросившим восемь шайб в семи стартовых играх. Ему 36 лет

В этом сезоне Овечкин забивал в семи матчах из восьми. Единственная игра без голов была против «Нью-Джерси», но в ней он отдал две голевые передачи. Всего у него 13 очков (восемь шайб и пять ассистов) в семи играх.

Заброшенная шайба стала для Овечкина 738-й за всю карьеру в НХЛ. Он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги: от четвертого места его отделяют три шайбы, от первого места – 156.

Овечкин играет в НХЛ с 2005 года, все это время – только за «Вашингтон». В межсезонье он продлил контракт с клубом на пять лет.