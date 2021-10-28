Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон
Овечкин стал самым возрастным игроком НХЛ с 1957 года, забросившим восемь шайб в семи стартовых играх. Ему 36 лет
4 часа назад
«Вашингтон» проиграл «Детройту» в НХЛ 2:3 (овертайм). Один из голов «Вашингтона» забросил Александр Овечкин.
- В семи играх со старта сезона он забил восемь голов. Для игрока старше 36 лет это лучший старт с сезона-1957/58.
- Тогда Морис Ришар забросил восемь шайб за «Монреаль». Ему было 36 лет и 83 дня, Овечкину – 36 лет и 40 лет.
- За 64 года Овечкин стал первым хоккеистом, повторившим это достижение. Ришар считается одним из лучших форвардов в истории, в честь него назван «Морис Ришар Трофи» – награда лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.
В этом сезоне Овечкин забивал в семи матчах из восьми. Единственная игра без голов была против «Нью-Джерси», но в ней он отдал две голевые передачи. Всего у него 13 очков (восемь шайб и пять ассистов) в семи играх.
Заброшенная шайба стала для Овечкина 738-й за всю карьеру в НХЛ. Он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги: от четвертого места его отделяют три шайбы, от первого места – 156.
Овечкин играет в НХЛ с 2005 года, все это время – только за «Вашингтон». В межсезонье он продлил контракт с клубом на пять лет.
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