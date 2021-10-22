Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон
Овечкин после двух ассистов поднялся на 32-е место в рейтинге самых результативных игроков НХЛ
6 часов назад
«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Александр Овечкин отдал две голевые передачи:
- Теперь у него 1328 очков (594 ассиста и 734 гола) за карьеру в НХЛ. Он выступает в лиге с 2005 года, сыграв за это время в 1201 матче.
- Овечкин обошел по очкам Пьера Тарджона и поднялся на 32-е место в рейтинге самых результативных игроков за всю историю НХЛ.
- Выше Овечкина в рейтинге только один действующий игрок – 42-летний Джо Торнтон (1529 очков). Все остальные уже завершили карьеру, возглавляет список Уэйн Гретцки (2857 очков в 1487).
- Ближайший перед Овечкиным в рейтинге – Майк Гартнер (1335 очков). Овечкину нужны семь очков, чтобы сравняться с ним.
В этом матче за «Вашингтон» набрали очки еще два российских нападающих: Дмитрий Орлов (первая шайба в сезоне, всего три очка в четырех матчах) и Евгений Кузнецов (гол и ассист, всего восемь очков в четырех матчах).
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