Овечкин стал восьмым хоккеистом с 20+ голами в 16 сезонах НХЛ подряд с момента начала карьеры

«Вашингтон» проиграл «Бостону» – 2:4. Александр Овечкин в этом матче забросил одну шайбу. Гол стал 20-м для Овечкина в этом сезоне НХЛ.

Так Овечкин стал восьмым хоккеистом в истории лиги, который забивал 20+ голов в 16 сезонах подряд с момента старта карьеры. Топ по количество сезонов выглядит так:

1. Горди Хоу – 22 сезона.

2. Брендан Шанахан – 19.

3-6. Марсель Дионн, Бретт Халл, Яромир Ягр и Мэтс Сундин – 17.

7-8. Александр Овечкин, Фил Эспозито – 16.

Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. Всю карьеру там он провел в «Вашингтоне», с которым один раз выиграл Кубок Стэнли.