Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон
«Вашингтон» обыграл «Оттаву», команды забросили 12 шайб. Овечкин сделал дубль
7 часов назад
Матч «Оттава» – «Вашингтон» закончился со счетом 5:7.
- «Оттава» забросила первой на третьей минуте, но уже через четыре минуты этого пропустила. К концу первого периода «Вашингтон» вел 4:1.
- Во втором периоде «Оттава» отыгралась – 4:4, но «Вашингтон» снова забил и уже не упускал преимущества. В итоге он победил 7:5.
- По хет-трику сделали Ти Джей Оши («Вашингтон») и Дрейк Батерсон («Оттава»).
- Александр Овечкин забросил два гола «Вашингтона». Теперь у него 737 шайб в НХЛ, до четвертого места в списке лучших снайперов в истории осталось четыре шайбы, его занимает Бретт Халл. До первого – 127 (Уэйн Гретцки).
- Овечкин в этом матче побил рекорд Гретцки по дублям на выезде: у Овечкина их 84, у Гретцки 83.
- Также Овечкин возглавил список лучших снайперов сезона: у него семь голов в шести матчах. Всего у него 12 очков (семь голов и пять ассистов), в списке самых результативных игроков он уступает только Коннору Макдэвиду (13 очков, шесть голов, семь ассистов, «Эдмонтон»).
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