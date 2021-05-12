Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Овечкин #НХЛ #Вашингтон

Овечкин впервые за 16 лет в НХЛ забил меньше 30 голов. Он пропускал матчи из-за травмы, сезон укорочен

13 часов назад

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил в регулярном чемпионате 24 гола за 45 матчей. Раньше он забивал не менее 32 голов за сезон.

Он не сыграл в 11 матчах по причине травм.

Всего «Вашингтон» провел 56 матчей в Восточном дивизионе и занял второе место. В первом раунде плей-офф команда сыграет с «Бостоном».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Игрок «Вашингтона» сломал Панарина в драке. Фанаты назвали его психопатом, а клуб поддержал: «Выбираем насилие»
Отцы хоккеистов «Вашингтона» разрывают клубные соцсети. Брать их на выезд – традиция
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Овечкин
#НХЛ
#Вашингтон