Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон
Овечкин впервые за 16 лет в НХЛ забил меньше 30 голов. Он пропускал матчи из-за травмы, сезон укорочен
13 часов назад
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забил в регулярном чемпионате 24 гола за 45 матчей. Раньше он забивал не менее 32 голов за сезон.
Он не сыграл в 11 матчах по причине травм.
Всего «Вашингтон» провел 56 матчей в Восточном дивизионе и занял второе место. В первом раунде плей-офф команда сыграет с «Бостоном».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые