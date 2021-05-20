Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон
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#Александр Овечкин #НХЛ #Вашингтон

Овечкин забросил 800-ю шайбу в НХЛ и стал шестым игроком в истории лиги с таким результатом

4 часа назад

«Вашингтон» проиграл «Бостону» в плей-офф НХЛ (2:3). Первую шайбу в матче забросил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

  • Это его первый гол в текущем розыгрыше плей-офф. «Вашингтон» пока проигрывает в серии со счетом 1:2. Она длится до четырех побед.
  • Всего у Овечкина теперь 800 голов в лиге (регулярный чемпионат и плей-офф). Больше него набирали только пять хоккеистов. До рекорда Уэйна Гретцки Овечкину остается 216 шайб.

рейтинг бомбардиров НХЛ

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Овечкин остается единственным действующим игроком в топ-20 бомбардиров НХЛ. У него 1336 сыгранных матчей с 2005 года. В регулярном чемпионате Овечкин забросил 730 шайб, в плей-офф – 70.

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Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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