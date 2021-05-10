Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба из США

Александр Овечкин стал инвестором «Вашингтон Спирит», выступающего в Национальной женской футбольной лиги США.

Официальной информации о числе инвесторов и размерах вложений нет, но источник The Washington Post назвал Овечкина одним из 30 инвесторов. По объемам финансирования он в числе крупнейших.

Кроме Овечкина в клуб вложились олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Доминик Дауэс и бывший вратарь женской футбольной сборной Бриана Скарри (обе – США).

Овечкин объяснил, что на решение повлиял пример матери – Татьяны Овечкиной, двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу. Еще одним фактором стала поддержка команды из округа Колумбия: «Я поддерживаю всех в этом городе. Я и моя жена любим идти смотреть футбольный матч, смотреть футбол и бейсбол. Мы все выигрываем».

ESPN отметил тренд на финансирование команд женских футбольных команд США знаменитостями. Наоми Осака стала владелицей «Северной Каролины», Натали Портман, Дженнифер Гарнер, Джессика Честейн и Серена Уильямс инвестировали в «Ангел Сити», который начнет выступления в лиге в 2022 году.

Овечкин переехал в США в 2005 году и с тех пор выступает за «Вашингтон».