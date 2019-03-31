Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон
Овечкин выбил 51 гол. У него опять рекорды
31 марта 2019, 09:49
- В восьмой раз за карьеру Овечкин переходит отметку в 50 голов. Только Майк Босси и Уэйн Гретцки дольше держали уровень (по 9). Остальные – максимум шесть раз.
- На момент матча с «Тампой», где Александр забил дважды, ему было 33 года и 194 дня. Джонни Бьюсик и Яромир Ягр были старше, когда забивали 50 голов. Тут Овечкин тоже третий.
- Всего Овечкин набрал 88 очков за 78 матчей. Уже сейчас он опережает собственный результат в регулярке чемпионского сезона. Тогда было 87 очков за 82 встречи.
- У Овечкина 37 голевых передач. Личный рекорд в регулярном сезоне – 39. До плей-офф у «Вашингтона» осталось три матча. Соперники: «Флорида», «Монреаль», «Айлендерс».
«Вашингтон» разгромил «Тампу» (6:3). Евгений Кузнецов отметился двумя голевыми передачами. Никита Кучеров забил одну шайбу, у Михаила Сергачева – ассист.
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