Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон
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Овечкин набрал очки в восьмом матче подряд на старте НХЛ, повторил свой же рекорд в «Вашингтоне» и лидирует в гонке снайперов
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«Вашингтон» победил «Аризону» в матче НХЛ – 2:0. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал за игру 1+1.
Он набирает очки в восьмом матче подряд на старте сезона. Это клубный рекорд, который Овечкин сам установил в сезоне-2005/06. В следующем сезоне его повторил Александр Семин.
За восемь матчей этого сезона Овечкин набрал 15 очков (9+6). Он лидирует в гонке снайперов и сравнялся в списке лучших бомбардиров с лидером – Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона».
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