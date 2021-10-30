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Овечкин набрал очки в восьмом матче подряд на старте НХЛ, повторил свой же рекорд в «Вашингтоне» и лидирует в гонке снайперов

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Keystone Press Agency / Global Look Press

«Вашингтон» победил «Аризону» в матче НХЛ – 2:0. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал за игру 1+1.

Он набирает очки в восьмом матче подряд на старте сезона. Это клубный рекорд, который Овечкин сам установил в сезоне-2005/06. В следующем сезоне его повторил Александр Семин.

За восемь матчей этого сезона Овечкин набрал 15 очков (9+6). Он лидирует в гонке снайперов и сравнялся в списке лучших бомбардиров с лидером – Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона».

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Источник:
НХЛ
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