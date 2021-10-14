Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон
Нью-Йорк Рейнджерс
Овечкин вышел на пятое место по голам в НХЛ
59 минут назад
В стартовом матче сезона НХЛ «Вашингтон» играл против «Рейнджерс» и разгромил его со счетом 5:1. В этой победе есть прямой вклад Александра Овечкина: он забросил 2 шайбы (731-я и 732-я в его карьере в НХЛ) и отдал 2 ассиста.
Благодаря двум шайбам Овечкин вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Вот топ-5:
1. Уэйн Гретцки – 894.
2. Горди Хоу – 801.
3. Яромир Ягр – 766.
4. Бретт Халл – 741.
5. Александр Овечкин – 732.
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