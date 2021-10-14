Александр Овечкин
НХЛ
Вашингтон
Нью-Йорк Рейнджерс
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Овечкин #НХЛ #Вашингтон #Нью-Йорк Рейнджерс

Овечкин вышел на пятое место по голам в НХЛ

59 минут назад

В стартовом матче сезона НХЛ «Вашингтон» играл против «Рейнджерс» и разгромил его со счетом 5:1. В этой победе есть прямой вклад Александра Овечкина: он забросил 2 шайбы (731-я и 732-я в его карьере в НХЛ) и отдал 2 ассиста.

Благодаря двум шайбам Овечкин вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Вот топ-5:

1. Уэйн Гретцки – 894.

2. Горди Хоу – 801.

3. Яромир Ягр – 766.

4. Бретт Халл – 741.

5. Александр Овечкин – 732.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер НХЛ
Еще по теме
Овечкин потерял зуб и прошел мучительную операцию. Но не вставляет специально (даже на свадьбе) – удобство, стиль и любовь фанов
Проклятие 700-го гола в НХЛ: Гретцки долго лечился, у Овечкина остановили сезон, страдали и другие хоккеисты
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Овечкин
#НХЛ
#Вашингтон
#Нью-Йорк Рейнджерс