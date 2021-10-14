Овечкин вышел на пятое место по голам в НХЛ

В стартовом матче сезона НХЛ «Вашингтон» играл против «Рейнджерс» и разгромил его со счетом 5:1. В этой победе есть прямой вклад Александра Овечкина: он забросил 2 шайбы (731-я и 732-я в его карьере в НХЛ) и отдал 2 ассиста.

Благодаря двум шайбам Овечкин вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Вот топ-5:

1. Уэйн Гретцки – 894.

2. Горди Хоу – 801.

3. Яромир Ягр – 766.

4. Бретт Халл – 741.

5. Александр Овечкин – 732.