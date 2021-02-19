Овечкин отдал голевой пас в игре с «Баффало» и вошел в сотню лучших ассистентов в истории НХЛ

Для хоккеиста из России это 581-ая голевая передача в лиге. Он вошел в список сотни лучших ассистентов НХЛ за всю историю, обойдя канадца Алекса Тангуэя. Теперь Овечкин делит сотую строчку с другим канадцем — Дэйвом Бабичем.

Большинство игроков в рейтинге уже завершили карьеру, в том числе Бабич и Тангуэй.

Возглавляет список с 1963 ассистами Уэйн Гретцки, игравший в лиге с 1979 по 1999 годы.

Лучший действующий хоккеист в рейтинге — нападающий «Торонто» Джо Тортон с 1094 передачами. В общем списке он седьмой.

Всего в топ-100 входят 13 действующих хоккеистов, в том числе форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (666 ассистов).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он провел за «Вашингтон» 1163 игры и набрал 1292 очка: 711 голов и 581 ассист.