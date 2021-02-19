Александр Овечкин
НХЛ
Хоккей
Вашингтон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Овечкин #НХЛ #Хоккей #Вашингтон

Овечкин отдал голевой пас в игре с «Баффало» и вошел в сотню лучших ассистентов в истории НХЛ

час назад

«Вашингтон» дома обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Александр Овечкин поучаствовал в первом голе хозяев, отдав ассист на Никласа Бэкстрема.  

Для хоккеиста из России это 581-ая голевая передача в лиге. Он вошел в список сотни лучших ассистентов НХЛ за всю историю, обойдя канадца Алекса Тангуэя. Теперь Овечкин делит сотую строчку с другим канадцем — Дэйвом Бабичем.

  • Большинство игроков в рейтинге уже завершили карьеру, в том числе Бабич и Тангуэй.
  • Возглавляет список с 1963 ассистами Уэйн Гретцки, игравший в лиге с 1979 по 1999 годы.
  • Лучший действующий хоккеист в рейтинге — нападающий «Торонто» Джо Тортон с 1094 передачами. В общем списке он седьмой.
  • Всего в топ-100 входят 13 действующих хоккеистов, в том числе форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (666 ассистов).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он провел за «Вашингтон» 1163 игры и набрал 1292 очка: 711 голов и 581 ассист.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Овечкин потерял зуб и прошел мучительную операцию. Но не вставляет специально (даже на свадьбе) – удобство, стиль и любовь фанов
Досуг Овечкина – игра в хоккей с полуторагодовалым сыном
ESPN признал гол Овечкина лучшим в истории НХЛ. Даже он сам не может объяснить эту шайбу
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Овечкин
#НХЛ
#Хоккей
#Вашингтон