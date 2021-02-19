Александр Овечкин
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Овечкин отдал голевой пас в игре с «Баффало» и вошел в сотню лучших ассистентов в истории НХЛ
час назад
«Вашингтон» дома обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Александр Овечкин поучаствовал в первом голе хозяев, отдав ассист на Никласа Бэкстрема.
Для хоккеиста из России это 581-ая голевая передача в лиге. Он вошел в список сотни лучших ассистентов НХЛ за всю историю, обойдя канадца Алекса Тангуэя. Теперь Овечкин делит сотую строчку с другим канадцем — Дэйвом Бабичем.
- Большинство игроков в рейтинге уже завершили карьеру, в том числе Бабич и Тангуэй.
- Возглавляет список с 1963 ассистами Уэйн Гретцки, игравший в лиге с 1979 по 1999 годы.
- Лучший действующий хоккеист в рейтинге — нападающий «Торонто» Джо Тортон с 1094 передачами. В общем списке он седьмой.
- Всего в топ-100 входят 13 действующих хоккеистов, в том числе форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (666 ассистов).
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он провел за «Вашингтон» 1163 игры и набрал 1292 очка: 711 голов и 581 ассист.
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