Александр Овечкин
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Овечкин поднялся на второе место в НХЛ по голам в большинстве. До рекорда осталось девять шайб
05 апреля, 09:26
«Нью-Джерси» дома проиграл «Вашингтону» в НХЛ (4:5). Александр Овечкин забил третий гол гостей. Эта шайба стала для него:
- 265-й, заброшенной в НХЛ в большинстве. Овечкин поднялся на второе место в рейтинге, сравнявшись с Бреттом Халлом. Больше забил только Дэйв Андрейчук (274).
- 725-й, заброшенной в НХЛ за карьеру. Овечкин по-прежнему занимает шестое место по этому показателю за всю историю лиги. До пятого места осталось шесть шайб. Его занимает Марсель Дионн (731). На первом месте – Уэйн Гретцки (894).
- В обоих рейтингах Овечкин остается единственным действующим игроком НХЛ среди топ-10.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он провел за «Вашингтон» 1186 игр, забил 725 голов и отдал 587 голевых передачи.
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