«Крутит ручку пропаганды, источая вербальный пот». Все обсуждают слова американца про русского пловца – даже депутаты и Песков. Но конфликта там нет
Евгений Рылов VS Райан Мерфи – главное выдуманное противостояние дня в плавании на Олимпиаде-2020. Сначала они реально зарубились на дистанции 200 метров на спине, которую американские пловцы обычно не проигрывают. Рылов установил олимпийский рекорд и взял золото. Мерфи остался на втором месте, а британец Люк Гринбак занял третье.
Дальше была пресс-конференция, где Райан Мерфи получил вопрос о допинге в плавании. Мы подробно рассказывали об этом в отдельном материале. Вопрос ему задавала журналистка Лэйн Хиггинс. Часть ответа Мерфи (цитата по «Р-Спорту»): «Осознаю, что, возможно, соревнуюсь в заплыве, который не чистый. Решение о допуске меня разочаровывает».
Была и более полная версия. Мы публиковали ее в материале: «В моей голове крутится около 15 разных мыслей. 13 из них доставляют мне неприятности. Я стараюсь не увлекаться ими. Испытываю огромную психологическую нагрузку, когда участвую в гонке, которая, вероятно, не чиста. Люди, которые знают больше о ситуации, приняли такое решение. Меня расстраивает это».
«Р-Спорт» пишет, что Мерфи имел в виду допуск русских спортсменов. Люк Гринбак на пресс-конференции сказал о допинг-программе с государственной поддержкой, против которой ничего не делается. Важно: конкретных фамилий спортсменов никто не называл, хотя Мерфи и сослался на решение МОК. Посыл Мерфи сводился к федерации (FINA) – она должна сделать спорт чище.
Олимпийский комитет России так отреагировал на ситуацию:
Депутаты раскритиковали Мерфи. Губерниев вообще назвал лузером
📢 Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сказал в интервью Sport24, что Мерфи должен извиниться. Часть его цитаты: «Проблема в том, что если их сразу не остановить, то у них начинается цепная реакция. Вчера высказалась гребчиха, сегодня пловец, завтра — еще кто-то. Проиграли в честной борьбе — признайте это, ничего страшного в этом нет».
📢 Светлана Журова вывела все на глобальный уровень. Она думает, что американцы расстраиваются из-за места команды в медальном зачете: «То же самое как с выборами – виноваты исключительно русские хакеры. Они проигрывают другим командам на Олимпиаде, а виноваты опять мы. Причем не японцы, не китайцы, а мы».
📢 На эти события отреагировал даже Дмитрий Песков. Он вообще сказал, что спортсменам из России не нужно обращать внимание на критику и разные высказывания – надо просто получать медали. Песков не говорил о конкретной ситуации с Мерфи. 29 июля на русских медалистов в гребле жаловалась американка Меган Калмо.
📢 Дмитрий Губерниев записал видео в телеграм-канал: «Это очень интересно, потому что Рылов по щам этим американцам надавал на двух дистанциях. Поэтому, конечно, дикое свинство со стороны американского спортсмена. Но тут, друзья, пусть проигравший плачет. Райан Мерфи – лузер! И по-другому сказать просто невозможно. Да еще и крайне непорядочный человек».
📢 Дошло даже до высказываний Татьяны Тарасовой, которая с плаванием совсем никак не связана: «Это мало того, что противно и несправедливо, так это еще и самые настоящие сплетни, которые плетут мужики – это вообще позорно! Надо за такое наказывать!» Тарасова считает, что надо доверять тестам. Их спортсмены сдавали еще в момент приезда в Японию.
📢 Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в телеграм-канале: «С каким невероятным достоинством наши в Токио проходят испытания. И я не только о спорте. Но и о бесконечных провокациях, включая информационные. Истинное великодушие». Конкретно к Мерфи и его словам ее пост не отсылает, но сделан в день заплыва.
Рылов и Мерфи быстро помирились. Списались в инстаграме – и решили конфликт до его начала
Везде продолжаются разговоры о словах Мерфи. Высказывания Гринбака в этой ситуации почти никто не заметил. Зато Евгений Рылов поступил проще: максимально быстро разрешил конфликт. Все началось уже на его пресс-конференции. Там Рылов отказался комментировать слова Мерфи, потому что конкретно его тот ни в чем не обвинял.
Чуть позже телеграм-канал ОКР опубликовал интервью Рылова, где тот рассказал о примирении с Мерфи. Тот написал ему в инстаграме, где прояснил: вопрос был о чистоте плавания в целом. «Он ответил, что, скорее всего, не все являются чистыми. В принципе, он имеет полное право так думать, и, скорее всего, где-то частично так и есть», – сказал Рылов.
У себя в соцсетях высказалась журналистка Лэйн Хиггинс: «Чтобы все понимали, я не спрашивала Райана о каком-то пловце и о какой-то федерации. Он тоже не сделал конкретные отсылки. Идея заключалась в том, что FINA должна сделать спорт чище. Хиггинс отреагировала и на пост от олимпийского комитета России. Назвала язык там красочным.
Мерфи тогда же поздравил Рылова в сториз инстаграма и написал, что рад с ним соревноваться. Рылов параллельно выставил пост в инстаграм об отсутствии претензий – конфликт исчерпан: