«Крутит ручку пропаганды, источая вербальный пот». Все обсуждают слова американца про русского пловца – даже депутаты и Песков. Но конфликта там нет

Евгений Рылов VS Райан Мерфи – главное выдуманное противостояние дня в плавании на Олимпиаде-2020. Сначала они реально зарубились на дистанции 200 метров на спине, которую американские пловцы обычно не проигрывают. Рылов установил олимпийский рекорд и взял золото. Мерфи остался на втором месте, а британец Люк Гринбак занял третье.

Дальше была пресс-конференция, где Райан Мерфи получил вопрос о допинге в плавании. Мы подробно рассказывали об этом в отдельном материале. Вопрос ему задавала журналистка Лэйн Хиггинс. Часть ответа Мерфи (цитата по «Р-Спорту»): «Осознаю, что, возможно, соревнуюсь в заплыве, который не чистый. Решение о допуске меня разочаровывает».

Была и более полная версия. Мы публиковали ее в материале: «В моей голове крутится около 15 разных мыслей. 13 из них доставляют мне неприятности. Я стараюсь не увлекаться ими. Испытываю огромную психологическую нагрузку, когда участвую в гонке, которая, вероятно, не чиста. Люди, которые знают больше о ситуации, приняли такое решение. Меня расстраивает это».